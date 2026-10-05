Borç batağındaki Hintli mühendisin kahreden sonu! 41. kattan atladı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Noida kentinde yüksek katlı bir binada yaşanan olay, genç bir yazılım mühendisinin ölümüne neden oldu.

ŞEHRİN EN YÜKSEK BİNASINDAN ÖLÜME ATLADI

28 yaşındaki Sambhav Jain, Sector 94’te bulunan ve kentin en yüksek yapılarından biri olan Supernova Spira binasının 41. katındaki Airbnb dairesinde kalıyordu. Jain, cumartesi sabahı dairenin balkonundan atladı.

Olay sırasında binada çalışan klima teknisyenlerinin Jain’i balkon korkuluğunda gördüğü ve kendisini vazgeçirmeye çalıştığı belirtildi. Ancak yapılan müdahaleye rağmen genç adam düşerek yaşamını yitirdi.

BABASINA MESAJ ATTI

Polisin ilk incelemelerine göre olayın arkasında ciddi maddi sıkıntılar bulunuyordu. Jain’in olaydan kısa süre önce babasıyla yaptığı mesajlaşmalarda borçlarından söz ettiği ve “Tüm borçlarımı ödeyeceğim” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Hint basınında yer alan bilgilere göre Jain’in ailesi, prematüre dünyaya gelen oğlunun tedavisi için 30 lakh rupiden fazla para harcamıştı. Jain’in ayrıca boşanma sürecinin ardından eski eşine yaklaşık 15 lakh rupi ödeme yükümlülüğü bulunduğu belirtildi.

Jain’in son dönemde maddi sorunlar nedeniyle farklı yerlerde kaldığı, evinden ayrıldıktan sonra birkaç otelde konakladığı ve daha sonra Supernova Spira’daki Airbnb dairesine geçtiği kaydedildi.

"DEPRESYONDAYIM" DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Olay sırasında kendisine ulaşmaya çalışan klima teknisyenlerinin Jain ile konuşmaya çalıştığı ve genç adamın “Depresyondayım” dediği bildirildi.

Polis ekipleri olayın ardından binada inceleme başlatırken, güvenlik kameralarındaki görüntüler de soruşturmaya dahil edildi. Yetkililer, Jain’in ölümüne ilişkin tüm ayrıntıların belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.