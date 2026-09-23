Manisa'daki okul saldırısı sonrası öğretmenler alanlara indi: 7 bakana istifa çağrısı

Eğitim-İş Sendikası, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okulun önünde yaşanan silahlı saldırı olayına ilişkin Kızılay'da bulunan Genel Merkez binasından "Güvenli okul, sağlıklı eğitim" istemini aktarmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürümek istedi.

Emniyet güçleriyle karşılıklı yapılan müzakerenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sırasında, "Çocuklarımızı koruyamayan düzenin sorumluları istifa", "7 Bakan bir oldu, çocukları koruyamadı", "Eğitimde şiddet geleceğe ihanettir", "Yusuf Tekin istifa", "Yeter artık", "İmza çok, tedbir yok" yazılı dövizler taşındı.

"BU KÖTÜLÜĞÜ ANCAK DAYANIŞMAYLA YENEBİLİRİZ"

Eğitim-İş'in eylemine YENİ Parti Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ve partinin Ankara il yöneticileri, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Emekçi Hareket Partisi üyeleri de destek verdi.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, eyleme destek veren siyasi parti ve yurttaşlara teşekkür ederek, "Bu kötülüğü, bu karanlığı ancak dayanışmayla yenebiliriz" dedi. Özbay, okullardaki şiddet olaylarını olağanlaştırmayacaklarını, okulda şiddet olayı olduğunda ölü sayısına bakarak konuyu değerlendirmeyeceklerini kaydetti.

"ERDEMLİ OL, SORUMLULUK HİSSET VE İSTİFA ET"

Kadem Özbay, geçen haftalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmenlere önlük talimatı verdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"O zaman demiştik ki bu önlük, eğitimin gerçek sorunlarının üzerine örtmez. Örtemez. Okullar güvenli değil. Eğitim nitelikli değil. Sağlıklı değil. O nedenle bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde, eğitimin gerçek hiçbir sorunu dert edinmeyen, hatta kendi çocuğunu gönderecek bir tane devlet okulu bulamayıp özel okula gönderen Milli Eğitim Bakanı'na, eğitimin gerçek sorunlarını dert edinmesi için ve buradan en büyük erdem olan sorumluluk duygusunu hissetmesi için artık istifa etmeye çağırıyoruz. Yalnızca bakanlığı döneminde 21 şiddet olayı yaşanmış. Onlarca çocuk yaralanmış, ölen çocuklarımız olmuş. Öğretmenlerimiz olmuş. Erdemli ol, sorumluluk hisset ve istifa et diyoruz."

Özbay, açıklamasının ardından elindeki önlüğü yere attı.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CİDDİ BİR ZAFİYETİDİR"

Eğitim İş Başkanı Özbay, Turgutlu'daki okul çevresinin birinci derece riskli bölge olarak belirlenmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını savunarak, "Madem bu okul birinci derece riskli olarak tespit edilmişti, o halde bu riskin gerektirdiği tedbirleri neden almadın? Daha okulun girişinde dahi çocuklarımızın güvenliğinin sağlanamamış olması, İçişleri Bakanlığı'nın ciddi bir zafiyetidir" diye konuştu.

Özbay, çocukların güvenliği için polis bulunamazken hakkını arayan yurttaşların başına çok sayıda polis görevlendirildiğini belirterek, "Bu ayıp, bu utanç, tarihin diplerinde bir gün herkesin göreceği bir utanç olacak" dedi.

ÖZBAY'DAN 7 BAKANA PROTOKOL TEPKİSİ

7 bakanlık tarafından "Okul Güvenliği" protokolü imzalandığını hatırlatan Özbay, "Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okullarda yaşanan saldırıların ardından önümüzdeki iki aylık yaz tatilinde de bakanlar aslında yalnızca tatil yapmıştır. Okullar açıldıktan sonra kamuoyunun önüne çıkıp 'Okulları güvende tutacağız' sözü vermişlerdir. Maalesef, bir yalanları daha 24 saat geçmeden ortaya çıkmıştır. Şimdi, 7 bakan sıraya dizilip altına imza attıkları metinden sonra okulları güvenli hale getireceklerini, her yerin denetimini yaptıklarını söylediklerine göre, şimdi de yan yana dizilip bu işin sorumluluğunu kabul etme erdemini üstlenecekler mi? O nedenle diyoruz ki en büyük erdem sorumluluktur. 7 bakanı da bir an önce istifa etme erdemine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR TEK BAKANLAR SORUMLU DEĞİL"

Kadem Özbay, saldırıyı gerçekleştiren çocuğun ortaokuldan sonra eğitimine devam etmemesinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevlerini yerine getirmediğini gösterdiğini savundu. Çocuğun eğitimden uzaklaşması, sosyal ve psikolojik açıdan risk altında olması gibi durumlarda devletin ilgili mekanizmalarının devreye girmesi gerektiğini belirten Özbay, "Çocuklar şiddeti icat etmez. Toplumdan öğrenir" dedi.

Türkiye'deki bireysel silahlanmaya da dikkati çeken Özbay, bakanların silahların kilitli yerlerde tutulması yönündeki açıklamalarını eleştirerek, "Okul sorumlu. Aile sorumlu. Öğretmen sorumlu. Burada eylem yaptığımız için biz de sorumluyuz. Ama bir tek bakanlar sorumlu değil. Bir tek iktidar sorumlu değil" diye konuştu.

Özbay, okullarda çocukların ve öğretmenlerin öldüğü veya yaralandığı bir tabloda iktidarın sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunarak, şiddetin arkasındaki zihniyetin AKP iktidarının "yaptıkları ve yapmadıkları" olduğunu ileri sürdü.

Kadem Özbay, "Çocuklarımızı koruyamayan bu düzenin sorumluları derhal istifa etmelidir" diyerek açıklamasını sonlandırdı. (ANKA)