Son Dakika | Manisa'daki okul saldırısına yayın yasağı! RTÜK'ten açıklama geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yayın yapılmasının yasaklandığını açıkladı.

RTÜK'ün açıklamasına göre, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği 22 Eylül 2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla soruşturma kapsamında yayın yasağı getirdi.

Karar doğrultusunda soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medya kuruluşlarında olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklandı.

RTÜK, kararın gerekçesi olarak soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyetini gösterdi.

Üst Kurul, kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi için soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması gerektiğini bildirdi.

SALDIRIDA 11 KİŞİ YARALANDI

Turgutlu'daki okul önünde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili silahla ateş açan kişi ile saldırganın annesi, babası ve dedesi gözaltına alındı.