Okul saldırısında güvenlik görevlisi kaçtı iddiası! YENİ Partili Başevirgen anlattı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından okul güvenliğiyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. YENİ Partili Bekir Başevirgen, yaralı bir öğrencinin “Bizden önce güvenlik görevlisi gitti” dediğini aktardı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Halk TV’de İrem Sansak’ın sunduğu Haber Masası programına bağlanarak saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Saldırının önceki günlerde yaşanan bir tartışmanın ardından gerçekleştiğinin öne sürüldüğünü belirten Başevirgen, şüphelinin sabah saat 08.00 sıralarında okula geldiğini söyledi. Başevirgen, saldırganın tartıştığı öğrenciyi hedef aldıktan sonra rastgele ateş açtığını aktardı.

İKİ ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Başevirgen, yaralanan 11 öğrenciden üçünün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi ile Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı. Bu öğrencilerden ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Turgutlu’da tedavi gören öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Başevirgen, bir öğrencinin taburcu edildiğini bildirdi. Başevirgen, hastanedeki yedi öğrenci ile ailelerini ziyaret ettiklerini de kaydetti.

“BİZDEN ÖNCE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GİTTİ”

Okulda bir kadın güvenlik görevlisinin bulunduğunu söyleyen Başevirgen, yaralı bir öğrencinin kendilerine anlattıklarını şöyle aktardı:

"Okulun güvenlik görevlisi bir tane kadın var. Ama öğrencimizin de ifade ettiği gerçekten çok acı; "Bizden önce güvenlik görevlisi gitti" diye söyledi.

Yani ateş etmeye başladığında güvenlik görevlisi ilk ateş edildikten sonra da yerinden ayrılmış. Bunu bize biraz önce ziyaret ettiğimiz öğrencimiz anlattı. Bunu söylüyoruz zaten, güvenlik yeterli değil, okullarda güvenlik yeterli değil. Biz güvenlik görevlilerinin artırılması gerektiğini defalarca dile getirdik."

Başevirgen, güvenlik görevlisinin ilk ateşin açılmasının ardından bulunduğu yerden ayrıldığının öğrenci tarafından kendilerine anlatıldığını belirtti. Okullardaki mevcut güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan Başevirgen, güvenlik görevlilerinin sayısının artırılması gerektiğini daha önce de defalarca dile getirdiklerini söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZ OKULA GÜVENLE GİDEMİYOR”

Başevirgen, hastanede görüştükleri annelerden birinin sözlerini de aktardı:

“Biz çocukluğumuzda okullara güvenle gidebiliyorduk ama bizim çocuklarımız okullara güvenle gidemiyor.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olaydan bir gün önce 81 ilin valisiyle okul güvenliği toplantısı yaptığını hatırlatan Başevirgen, saldırının söz konusu toplantıdan 15 saat geçmeden meydana geldiğine dikkat çekti.