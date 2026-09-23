Turgutlu’daki okul saldırısının ardından Aydın'da da yürekler ağza geldi: İki kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan silahlı okul saldırısının ardından okul çevresinde pompalı tüfek paniği yaşandı. Aydın Ses Gazetesi'nin haberine göre, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yaklaşık 200 metre mesafedeki kapalı pazaryerinde bir aracın altına pompalı tüfek bırakıp kaçtığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, olayla bağlantılı olduğu belirlenen Efe Ç. ve Eren A.'yı gözaltına aldı.

OKUL ÇEVRESİNDE EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Olay, Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi. Turgutlu'da yaşanan silahlı okul saldırısının ardından okul çevresinde elinde pompalı tüfek bulunan bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler okul çevresinde güvenlik önlemleri alırken, ihbarda belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TÜFEK ARACIN ALTINDA BULUNDU

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı aramada, okula yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Fatih Kapalı Pazaryeri'nde park halinde bulunan ticari aracın altında uzun namlulu bir silah bulundu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilerek 17 yaşındaki D.Ü. gözaltına alındı. Ancak yapılan incelemede D.Ü.'nün olayın şüphelisi olmadığı, kaçtığı belirtilen kişiye benzetildiği belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için takibini sürdürdü. Çalışmalarını genişleten ekipler, şüphelilerin bulunduğu adresi belirledi. Efe Ç. ve Eren A., Osman Yozgatlı Mahallesi 1255 Sokak'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından aracın altında bulunan uzun namlulu silah, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.