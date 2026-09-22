Son dakika | Özgür Özel Manisa'daki okul saldırısının ardından heyet görevlendirdi

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek bilgi aldı.

Saldırgan elinde av tüfeği ile güvenlik kameralarına yansıdı.

HEYET SALDIRININ YAPILDIĞI YERE GÖNDERİLDİ

Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti Turgutlu’ya gitmek üzere görevlendirdi.

Bakan, Özel'in talimatı ile oluşturulan heyet olarak olarak Turgutlu'ya doğru yola çıktıklarını ve olayın tüm yönleri ile aydınlatılması ve gerekli tedbirlerin alınması için süreci yakından izleyeceklerini ifade etti:



Manisa Turgutlu’da bir liseye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırıda yaralanan öğrencilerimiz olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla, oluşturduğumuz heyetle birlikte derhal Turgutlu’ya doğru yola çıktık. Yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerekli tedbirlerin alınması için süreci yakından takip edeceğiz.

MANİSA'DA LİSEYE SİLAHLI SALDIRI

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, saat 08.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, okula giden öğrencilerin bulunduğu noktaya av tüfeğiyle ateş açtı.

İlk bilgilere göre en az 5-6 öğrenci yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırgan yaya olarak kaçarken valilik saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

DÜN PROTOKOL İMZALANDI BUGÜN SALDIRI YAPILDI

Önceki eğitim öğretim döneminde yapılan okul saldırılarının ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı açıklanmış ve bakanlıklar arasında işbirliği protolokü imzalanmıştı.

2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı protokol imzalamış,

Çiftçi, geçen yıl Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselerden sonra bu sene okul güvenliği ile ilgili tedbirleri artırdıklarını dile getirerek, "Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili ilk defa bu sene okullarımızda 31 bin bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk. Bundan dolayı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum." demişti