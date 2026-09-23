Son dakika | Manisa'daki okul saldırısında yaralanan 6 öğrenci taburcu edilecek

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen saldırı olayında yaralanan öğrencilerin sağlık durumları hakkında resmi bir açıklama yaptı.

HAFİF YARALI 6 ÖĞRENCİ BUGÜN TABURCU EDİLECEK

Valilikten yapılan açıklamada, saldırının ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan hafif yaralı 6 öğrencinin sağlık durumunun iyiye gittiği ve bugün taburcu edilmelerinin planlandığı bildirildi.

3 ÖĞRENCİNİN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Manisa merkezindeki hastanelerde tedavisi sürdürülen 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. Valilik, bu öğrencilerin yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerine devam edildiğini aktardı.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Sağlık ekiplerinin ve hekimlerin yaralı öğrencilerin durumunu yakından ve titizlikle takip ettiğini vurgulayan Manisa Valiliği, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yaşanan elim olay nedeniyle öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."