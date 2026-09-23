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Halk TV Türkiye Son dakika | Manisa'daki okul saldırısında yaralanan 6 öğrenci taburcu edilecek

Son dakika | Manisa'daki okul saldırısında yaralanan 6 öğrenci taburcu edilecek

Son dakika haberi... Manisa’da dün meydana gelen okul saldırısında yaralanan öğrencilerin tedavilerine ilişkin Manisa Valiliği’nden açıklama geldi. Hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi.

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Son dakika | Manisa'daki okul saldırısında yaralanan 6 öğrenci taburcu edilecek
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Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen saldırı olayında yaralanan öğrencilerin sağlık durumları hakkında resmi bir açıklama yaptı.

HAFİF YARALI 6 ÖĞRENCİ BUGÜN TABURCU EDİLECEK

Valilikten yapılan açıklamada, saldırının ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan hafif yaralı 6 öğrencinin sağlık durumunun iyiye gittiği ve bugün taburcu edilmelerinin planlandığı bildirildi.

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Son dakika | Manisa'daki okul saldırısında yaralanan 6 öğrenci taburcu edilecek - Resim : 2

3 ÖĞRENCİNİN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Manisa merkezindeki hastanelerde tedavisi sürdürülen 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. Valilik, bu öğrencilerin yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerine devam edildiğini aktardı.

Son dakika | Manisa'daki okul saldırısında yaralanan 6 öğrenci taburcu edilecek - Resim : 3

ÖĞRENCİLERİN DURUMU TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Sağlık ekiplerinin ve hekimlerin yaralı öğrencilerin durumunu yakından ve titizlikle takip ettiğini vurgulayan Manisa Valiliği, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yaşanan elim olay nedeniyle öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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