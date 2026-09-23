Manisa'da okul saldırısını 1 ay önce ilan etmiş: Tüfekle eylem yapacağım!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı lise saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Açık lisede okurken bu yıl yeniden okula yazılan 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Halil O.'nun annesi, babası, dedesi, anneannesi, 3 kuzeni ve mermileri satan bayi sahibi gözaltına alındı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SİLAH KULLANMASINI DA SÖZLERİNİ DE CİDDİYE ALMAMIŞLAR

9 kişinin gözaltında olduğu soruşturmaya dair Sabah gazetesi 15 yaşındaki Halil O.'nun, kuzenlerinin ifadelerine ulaştı. Halil O., tüfekle eylem yapacağını 1 ay önce halasının oğluna söyledi. Ancak kuzeni bunu ciddiye almayıp "gülüp geçtiğine" ilişkin ifade verdi.

Anneannesinden aldığı parayla fişek alan, kuzenleriyle atış talimi yapan Halil'in odasında da incelemeler yapıldı. Nazi yanlısı notların yanısıra Netflix'te yayınlanan You dizisindeki Joe Goldberg karakterine dair yazılar ele geçirildi.

TELEFONUNU SIFIRLAMIŞ

Halil O.'nun telefonu da alındı. Eylemi gerçekleştirmeden önce telefonunu sıfırladığı anlaşıldı. Emniyet telefonu incelemeye aldı.

Saldırıda 2'si ağır olmak üzere toplam 11 öğrenci yaralanırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 3 öğrencinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.