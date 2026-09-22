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Erdoğan'dan 'okul saldırısı' açıklaması: Milletimize geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Turgutlu'da gerçekleşen okul saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır" dedi.

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Erdoğan'dan 'okul saldırısı' açıklaması: Milletimize geçmiş olsun
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 11 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırı olayına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, ilgili birimlerin soruşturmayı sürdürdüğünü ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.(ANKA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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