Son dakika | Manisa'daki okul saldırısında 92 hesaba erişim engeli

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen saldırı sonrasında sosyal medya ağlarındaki provokasyon içerikli paylaşımlarla ilgili 92 X hesabı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işleyen söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi. (DHA)

NELER OLDU?

Saldırı, 22 Eylül sabahı saat 07.59 sıralarında Albayrak Mahallesi’nde meydana geldi. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Okul saldırısında yaralı öğrenci sayısı ise 11’e yükseldi.

Av tüfeğiyle ateş açan kişinin aynı okulun 9. sınıf öğrencisi H.O. olduğu belirlendi. Saldırının ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.