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Halk TV Türkiye Son dakika | Manisa'daki okul saldırısında sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son dakika | Manisa'daki okul saldırısında sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

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Son dakika | Manisa'daki okul saldırısında sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyada provokasyon yapan hesaplara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika | Manisa'daki okul saldırısında sosyal medya paylaşımlarına soruşturma - Resim : 1

HESAPLAR BAŞSAVCILIKLARA BİLDİRİLDİ

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından saldırının ardından sosyal medya ağlarında provokasyon içerikli paylaşım yapılan hesaplar ilgili başsavcılıklara bildirildi.

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KULLANICILARIN KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT EDİLDİ

Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edildi. Tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)

NELER YAŞANDI?

Saldırı, 22 Eylül sabahı saat 07.59 sıralarında Albayrak Mahallesi’nde meydana geldi. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Av tüfeğiyle ateş açan kişinin aynı okulun 9. sınıf öğrencisi H.O. olduğu belirlendi. Saldırının ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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