Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren ihmaller... Bilirkişi raporu açıklandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evindeki havuzun makine dairesinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada bilirkişi raporu açıklandı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda, Zeyrek’in ölümüne uzanan süreçte yıllara yayılan ihmaller zincirine ilişkin tespitlere yer verildi. Raporda 4 kişi asli, 9 kişi ise tali kusurlu bulundu. Ayrıca Ferdi Zeyrek’in vücudundan geçen elektrik akımının farklı temas senaryolarına göre hesaplamaları yapıldı.

Bilirkişi raporunda, Zeyrek’in de konutunun bulunduğu sitenin 20 Kasım 2020’de onaylanan mimari tadilat projesinde bahçe duvarı, korkuluk ve istinat duvarına ilişkin yükseklik bilgilerinin yer aldığı, ancak sonradan eklenen süs havuzlarının derinliğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı belirtildi.

Herhangi bir izin, onay veya projesi bulunmayan ve fiilen yüzme havuzu olarak kullanılan alanın davaya altyapı oluşturduğu değerlendirilirken, yapının inşasıyla ilgili kişilerin ihmali olduğu rapora yansıdı.

160 CM'LİK SÜS HAVUZU

Bilirkişi heyetinin 2 Şubat 2026’da Ferdi Zeyrek’in evinde gerçekleştirdiği incelemede, süs havuzu olarak gösterilen alanın derinliğinin 160 santimetre olduğu belirlendi. İzinsiz ve projesiz şekilde inşa edilen makine odasıyla birlikte değerlendirildiğinde alanın süs havuzu niteliğini aştığı kaydedildi.

Heyet, Zeyrek’in hayatını kaybettiği villadaki havuzun tadilat projesi onaylanmadan önce yapıldığını, olayın meydana geldiği makine odasının ise daha sonra onaylanan projede dahi bulunmadığını tespit etti. Her iki imalatın da yapıldıkları dönemde imar mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varıldı.

MÜTEAHHİT KABUL ETTİ

Bilirkişi raporuna göre yapının müteahhidi, havuz imalatları tamamlandıktan sonra havuzların üzerini kapattığını, yapı kullanma izin belgesinin alınmasının ardından ise havuzları yeniden açtığını kendi ifadesinde kabul etti.

Heyet, derin havuz ile izinsiz ve projesiz makine odasının bu şekilde gizlenmesinin “denetim zincirinin kopmasına” neden olduğunu değerlendirdi.

KAÇAK HAVUZU GÖREN BELEDİYE PERSONELLERİ İŞLEM YAPMADI

Mimari tadilat projesine eklenmeden önce, 11-18 Kasım 2020 tarihli Seviye Tespit Tutanağı’nda yer alan fotoğrafta konuttaki havuzun suyla dolu halde görüldüğü tespit edildi.

Bilirkişi heyeti, söz konusu tutanağı imzalayan Yunusemre Belediyesi personelinin, henüz projede yer almayan havuzun mevcut olduğunu görmelerine rağmen imar mevzuatı kapsamında gerekli görev ve sorumluluklarını yerine getirmediklerini belirterek kusurlu oldukları değerlendirmesinde bulundu.

"YAPI DENETİM FİRMASI HAVUZUN OLDUĞUNU BİLİYORDU"

Bilirkişi heyeti, yapı denetim firmasının 23 Şubat 2021 tarihli İş Bitirme Tutanağı’nı imzalayan 3 kişinin havuz ve makine odasının mevcut durumunu tespit edememelerine rağmen işin yüzde 100 tamamlandığı ve imalatların mevzuata uygun olduğuna ilişkin tespitlerde bulunmaları nedeniyle kusurlu olduklarını değerlendirdi.

TOPRAKLAMA VE DENGELEME SİSTEMİ PROJELENDİRİLMEMİŞ

Raporda, havuz ve makine odasının elektrik tesisatı için gerekli topraklama ve potansiyel dengeleme projesinin hazırlanmadığı tespit edildi. Standartlara uygun bir sistem kurulması halinde pompa, metal merdivenler ve diğer iletken parçalar arasında insan hayatını tehdit edecek düzeyde gerilim farkı oluşmayacağı ve temas geriliminin 50 voltun altında kalacağı belirtildi.

Havuz ve makine odasının elektrik tesisatını yapan elektrik teknisyeninin, insan güvenliği açısından zorunlu olan topraklama ve potansiyel dengeleme projelerini hazırlamadığı ve proje onayı almadığı da raporda yer aldı. Havuz çevresindeki metal parçaların koruyucu topraklama ve potansiyel dengeleme sistemine bağlanması gerektiği belirtilirken, Ferdi Zeyrek’in konutundaki havuzda bu sistemlerin standartlara uygun şekilde yapıldığına ilişkin belge bulunmadığı ifade edildi. Heyet, bu nedenle Baltaoğlu’nu ilgili yönetmelik ve standartlara uymadığı gerekçesiyle kusurlu buldu.

TOPRAKLAMA VE DENGELEME SİSTEMİ KURULMUŞ OLSAYDI...

Bilirkişi raporunda, Ferdi Zeyrek’in ölümüne neden olan elektrik kaçağının 750 watt gücündeki jakuzi motorundan kaynaklandığı belirtildi. Motorun 2022’de geçirdiği tamirat sonrasında su sızdırmazlığının bozulduğu, bağlantı noktalarına su ve nem girdiği ve izolasyonun zarar gördüğü tespit edildi.

Motorun hatalı şekilde plastik bir sehpa üzerine yerleştirildiği ve zemine sabitlenmediği, metal merdiven ile diğer iletken parçaların topraklanmadığı, havuz ve makine odasında standartlara uygun topraklama ve potansiyel dengeleme sisteminin kurulmadığı, ayrıca kaçak akım rölesinin arızalı olduğu raporda belirtildi.

Bilirkişiler, elektrik tesisatını yapan kişiyi yetki sınırını aşması ve gerekli proje ile onay süreçlerini yerine getirmemesi nedeniyle kusurlu buldu. Motorun tamirini yapan usta, su sızdırmazlık ve izolasyon sorunlarına yol açan tamirat nedeniyle; montaj elemanı ise hatalı montaj nedeniyle kusurlu olarak değerlendirildi.

Raporda, normal sigortaların insanı elektrik çarpmasına karşı korumadığı, olay günü metal merdivende yaklaşık 67 voltluk gerilim oluştuğu ve Ferdi Zeyrek’in vücudundan ölümcül seviyede akım geçebileceği hesaplandı. Farklı temas senaryolarında ise Zeyrek’in vücudundan 170 ila 203 miliamper arasında akım geçebileceği belirtildi.

Standartlara uygun topraklama ve potansiyel dengeleme sistemi kurulmuş olması halinde Zeyrek’in vücudu üzerinde oluşacak temas geriliminin yaklaşık 6 volta düşeceği ve hayati tehlike oluşmayacağı kaydedildi. Havuz bakımından sorumlu sanık da sistemin güvenli işletilmesine ilişkin yükümlülükleri nedeniyle kusurlu bulundu.

Rapora göre havuz ve makine odasının yapımı, elektrik tesisatı, motorun bakım-onarımı ve yeniden montajında görev alan kişilerin, yaptıkları işlemlerden kaynaklanan tehlikeleri Ferdi Zeyrek’e bildirmesi ve fen, mühendislik ile iş güvenliği kurallarına uygun hareket etmesi gerekiyordu. Bilirkişi, bu yükümlülüklerin yerine getirilmediğini değerlendirdi.

Ayrıca makine odasında hayati tehlike oluşturan elektriksel risk giderilinceye kadar alanın kapatılması ve kullanımın durdurulması gerekirken bunun yapılmadığı belirtildi. Sitenin yönetimiyle ilgilenen kişinin mevcut tehlikeli durumun Ferdi Zeyrek’e bildirilmesi için talimat verdiği, ancak talimat verilen kişinin bu bildirimi yapmadığı ve bu nedenle kusurlu olduğu kaydedildi. Havuz bakımlarından sorumlu sanık da kusurlu bulunan kişiler arasında yer aldı.

BİLİRKİŞİYE GÖRE KAZA TEK NEDENLİ DEĞİL

Bilirkişi raporunda, Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirdiği kazanın tek bir arızadan kaynaklanmadığı, birbirini takip eden bir ihmal zincirinin sonucunda meydana geldiği değerlendirildi.

Havuz ve makine dairesinin yapımında elektrik güvenliği standartlarına uyulmaması, kaçak akım rölesinin aktif şekilde çalışmaması, havuz ve tesisatlar için proje hazırlanmaması, makine dairesinin havuza çok yakın inşa edilmesi, jakuzi motorunun zemine sabitlenmemesi ve olay sabahı makine dairesindeki su birikintisi ile elektrik sistemindeki arızanın fark edilmesine rağmen Ferdi Zeyrek’e bilgi verilmemesi, kazaya yol açan başlıca kusur ve ihmaller arasında sıralandı.

SORUMLULUK ZİNCİRİ AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONULDU

Bilirkişi raporunda, Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin sorumluluk zinciri ayrıntılı şekilde ortaya konuldu.

Raporda müteahhit, elektrik teknisyeni, motor tamircisi ve montaj elemanı asli kusurlu bulundu. Dokuz kişi ise tali kusurlu olarak gösterildi. Raporda ayrıca Ferdi Zeyrek ile birlikte 4 kişinin kusurlu olmadığı belirtildi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 9 EKİM CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Evinde elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim Cuma günü görülecek.