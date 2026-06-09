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Mansur Yavaş Ferdi Zeyrek'i andı: 'Bazı insanlar ömür boyu hatırlanır'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir yıl önce bugün hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Özlem ve rahmetle anıyorum" notunu düştü.

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Mansur Yavaş Ferdi Zeyrek'i andı: 'Bazı insanlar ömür boyu hatırlanır'
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir yıl önce bugün 9 Haziran 2025 tarihinde hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşıma "Özlem ve rahmetle anıyorum" notunu düşerek Ferdi Zeyrek'i ölüm yıldönümünde andı.

Mansur Yavaş'ın hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek için yaptığı paylaşımda bulunan notun tamamı şu şekilde:

"Bazı insanlar bıraktıkları izlerle ömür boyu hatırlanır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek de onlardan biriydi. Bir yıl önce bugün, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla ve memleket sevgisiyle gönüllerde iz bırakan Ferdi Başkanımızı kaybettik. İyi kalbi, samimiyeti ve memleketine duyduğu sevda asla unutulmayacak. Özlem ve rahmetle anıyorum."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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