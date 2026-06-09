Ferdi Zeyrek vefatının 1. yılında anıldı: Özel ve Yavaş Manisa'da

Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde resmi bir anma töreni düzenlendi. Törenin açılışını yapan sunucu, Zeyrek'in Manisa için bir şans olduğunu ve ardında kocaman bir sevgi dağı bıraktığını belirterek, anma sürecindeki katkılarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste'ye teşekkür etti. Törenin devamında kürsüye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çıktı.

Basın biriminin hazırladığı yazılı metnin gerçek duyguları yansıtmadığını belirterek metin dışına çıkan Dutlulu, belediyelere yönelik siyasi baskılara ve Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası isminin karıştırıldığı tartışmalara tepki gösterdi. Dutlulu, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in yaşadıkları ortada. Diğer belediye başkanlarımızın yaşadıkları ortada. Belki yaşasaydı Ferdi Başkan'a da eziyet edeceklerdi, nereden biliyoruz. Rahmetli oldu, hâlâ daha adını kullanarak neler söylüyorlar. Çok yüzsüz şeyler bunlar. Rahmetli bir insanı böyle bir şekilde şahit göstermek kadar aşağılık bir şey olamaz. Adamın kendi savunacak dili yok" ifadelerini kullandı.

BEYAZ FİL EYLEMLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR'E

Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızları Nehir ve Özlem'e de seslenen Dutlulu, Ferdi Zeyrek ile tanışıklığının yıllar öncesine, sivil toplum mücadelelerine dayandığını anlattı. Seçim gecesi Zeyrek ve eşi Nurcan Hanım ile çekilmiş samimi bir fotoğrafı her sabah görmek için belediyedeki odasına astığını belirten Dutlulu, "Ben Manisa Eczacı Odası Akhisar temsilcisiydim, o Mimarlar Odası Başkanıydı. Beyaz Fil için eylem yapıyorduk, Akademik Odalar Birliği olarak ilk o zaman tanışmıştık. O dönem CHP'de siyaset yapmıyorduk. Sonra o meclis üyesi oldu, ben Akhisar Belediye Başkanıydım" diyerek geçmişteki yol arkadaşlıklarına vurgu yaptı. Dutlulu, kaza yaşanmasaydı kendisinin Akhisar Belediye Başkanı, Zeyrek'in ise Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yola devam etmesini dilediğini ekledi.

"İSTANBUL'DA EKREM BAŞKAN, MANİSA'DA ZEYREK"

Zeyrek'in 1 yıllık kısa görev süresinde binalardan ziyade belediyecilik zihniyetini değiştirdiğine dikkat çeken Dutlulu, "Bir senede koca koca binalar dikmesini bekleyemezsiniz. Ama belediyede bir zihniyeti, sosyal belediyeciliği değiştirebilirsiniz. İstanbul'da Ekrem Başkan'ın yaptığını Türkiye'de belki de bir de Manisa'da Ferdi Başkan yapmıştı. Kimsesizin kimsesi oldu. Engelli çocuğun, yaşlı teyzenin yanındaydı" dedi. Ferdi Zeyrek'in hiçbir personelin kalbini kırmadığını ve çalışanların yüzü asık olduğunda "Besim bir sıkıntın var çözelim mi, kim uğraşıyor?" diyerek sorunları çözdüğünü belirten Dutlulu, bu vizyonu 17 ilçede yaşatacaklarını duyurdu.

Cuma günü Soma'da yeraltı otoparkı ile Ferdi Zeyrek Meydanı'nın temelini atacaklarını açıklayan Dutlulu, Salihli başta olmak üzere tüm ilçelerde çalışmaların sürdüğünü ve Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi'nin ihalesinin bu yaz yapılacağını aktardı. Nurcan Zeyrek ise kurdukları Ferdi Zeyrek Vakfı aracılığıyla eşinin ideallerini hayata geçireceklerini ve onun adını yaşatacaklarını ifade etti.