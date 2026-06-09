Ferdi Zeyrek vefatının 1. yılında anıldı: Özel ve Yavaş Manisa'da
Evinde geçirdiği elektrik kazası sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında Manisa'da anıldı.. CHP Lideri Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da törene katıldı.
Evinde geçirdiği elektrik kazası sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla anıldı.
#CANLI— Halk TV (@halktvcomtr) June 9, 2026
FERDİ ZEYREK VEFATININ 1. YILDÖNÜMÜNDE ANILIYOR
CHP lideri Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş Manisa'da
Özel ve Yavaş, anma töreninin yapılacağı Hatuniye Camii'ne giriş yaptıhttps://t.co/MN9ETwlE5T pic.twitter.com/bHhgvzcuXt
Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında karanfillerle anıldı— Halk TV (@halktvcomtr) June 9, 2026
📍 Manisa Büyükşehir Belediyesipic.twitter.com/oI0bh44Rk2
Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında anıldı— Halk TV (@halktvcomtr) June 9, 2026
Nurcan Zeyrek:
"Bir keresinde dedim ki 'Ferdi Belediyeyi sen mi açıyorsun, bir kahvaltı yapalım 9'da git' dediğimde 'Hayır benim belediye çalışanından hiçbir farkım yok' diyordu. O yüzden size hiç başkan olmadı. Ferdi abiniz,… pic.twitter.com/wiuASI83uy
"ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"
Anmaya katılan CHP Lideri Özgür Özel açıklamalarda bulundu:
"Değerli arkadaşlar, acımız çok büyük. Çok büyük bir acının yıl dönümündeyiz. Bugün buraya gelebilmiş olmak, Ferdi Başkanımla, Ferdi kardeşimle son bayram namazını birlikte kıldığımız Hatuniye Camii'nde hiç değilse onun seneidevriyesinde mevlidine katılabilmiş olmak bir nebze olsun yüreğimize su serpti.
Bu acı, Ferdi’nin yokluğuna katlanmak o kadar kolay değil. Bu noktada hem Manisa’mız hem ailesi hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi zor günlerden, büyük bir sınavdan geçti, geçiyor, geçmeye de devam edeceğiz. Acımızı paylaşan herkese, olay duyulduğu anda üç gün gece gündüz üniversite hastanesinin bahçesinde uykusuz Ferdi için nöbet tutan herkese, cenazesini şehre sığmayacak şekilde kaldıran herkese, o günden bugüne kadar da Ferdi Başkanımızın hatırasına, ailesine, şehrine, emanet ettiği belediyesine, partimize sahip çıkan herkese yürekten teşekkür ediyoruz."
ÖZGÜR ÖZEL VE MANSUR YAVAŞ HATUNİYE CAMİİ'NDE
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yılı anma programlarının merkezini Hatuniye Camii oluşturdu. Halk TV Muhabiri Kardelen Buğday'ın alandan aktardığı bilgilere göre, cami avlusunda her yaştan Manisalının katılımıyla yoğun bir kalabalık toplandı. Program kapsamında Büyükşehir Belediyesi önünde saat 15.00’te başlaması planlanan ilk tören, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ankara'daki grup toplantısı programı nedeniyle saat 16.00’ya ertelendi. Ankara'dan uçakla İzmir'e inen ve karayoluyla Manisa'ya geçen Özgür Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Protokol üyelerinin ve Manisalıların yerini aldığı anma etkinlikleri, saat 17.30'da Hatuniye Camii'nde okunan mevlit ile devam etti. 6 Haziran 2025 günü kendi evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede üç gün süren yaşam mücadelesini kaybederek 9 Haziran 2025 tarihinde hayata veda eden 48 yaşındaki Zeyrek için sevenleri cami avlusunu doldurdu.
"ÖLÜSÜNE BİLE İFTİRA ATIYORLAR"
Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde resmi bir anma töreni düzenlendi. Törenin açılışını yapan sunucu, Zeyrek'in Manisa için bir şans olduğunu ve ardında kocaman bir sevgi dağı bıraktığını belirterek, anma sürecindeki katkılarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste'ye teşekkür etti. Törenin devamında kürsüye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çıktı.
Basın biriminin hazırladığı yazılı metnin gerçek duyguları yansıtmadığını belirterek metin dışına çıkan Dutlulu, belediyelere yönelik siyasi baskılara ve Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası isminin karıştırıldığı tartışmalara tepki gösterdi. Dutlulu, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in yaşadıkları ortada. Diğer belediye başkanlarımızın yaşadıkları ortada. Belki yaşasaydı Ferdi Başkan'a da eziyet edeceklerdi, nereden biliyoruz. Rahmetli oldu, hâlâ daha adını kullanarak neler söylüyorlar. Çok yüzsüz şeyler bunlar. Rahmetli bir insanı böyle bir şekilde şahit göstermek kadar aşağılık bir şey olamaz. Adamın kendi savunacak dili yok" ifadelerini kullandı.
BEYAZ FİL EYLEMLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR'E
Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızları Nehir ve Özlem'e de seslenen Dutlulu, Ferdi Zeyrek ile tanışıklığının yıllar öncesine, sivil toplum mücadelelerine dayandığını anlattı. Seçim gecesi Zeyrek ve eşi Nurcan Hanım ile çekilmiş samimi bir fotoğrafı her sabah görmek için belediyedeki odasına astığını belirten Dutlulu, "Ben Manisa Eczacı Odası Akhisar temsilcisiydim, o Mimarlar Odası Başkanıydı. Beyaz Fil için eylem yapıyorduk, Akademik Odalar Birliği olarak ilk o zaman tanışmıştık. O dönem CHP'de siyaset yapmıyorduk. Sonra o meclis üyesi oldu, ben Akhisar Belediye Başkanıydım" diyerek geçmişteki yol arkadaşlıklarına vurgu yaptı. Dutlulu, kaza yaşanmasaydı kendisinin Akhisar Belediye Başkanı, Zeyrek'in ise Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yola devam etmesini dilediğini ekledi.
"İSTANBUL'DA EKREM BAŞKAN, MANİSA'DA ZEYREK"
Zeyrek'in 1 yıllık kısa görev süresinde binalardan ziyade belediyecilik zihniyetini değiştirdiğine dikkat çeken Dutlulu, "Bir senede koca koca binalar dikmesini bekleyemezsiniz. Ama belediyede bir zihniyeti, sosyal belediyeciliği değiştirebilirsiniz. İstanbul'da Ekrem Başkan'ın yaptığını Türkiye'de belki de bir de Manisa'da Ferdi Başkan yapmıştı. Kimsesizin kimsesi oldu. Engelli çocuğun, yaşlı teyzenin yanındaydı" dedi. Ferdi Zeyrek'in hiçbir personelin kalbini kırmadığını ve çalışanların yüzü asık olduğunda "Besim bir sıkıntın var çözelim mi, kim uğraşıyor?" diyerek sorunları çözdüğünü belirten Dutlulu, bu vizyonu 17 ilçede yaşatacaklarını duyurdu.
Cuma günü Soma'da yeraltı otoparkı ile Ferdi Zeyrek Meydanı'nın temelini atacaklarını açıklayan Dutlulu, Salihli başta olmak üzere tüm ilçelerde çalışmaların sürdüğünü ve Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi'nin ihalesinin bu yaz yapılacağını aktardı. Nurcan Zeyrek ise kurdukları Ferdi Zeyrek Vakfı aracılığıyla eşinin ideallerini hayata geçireceklerini ve onun adını yaşatacaklarını ifade etti.