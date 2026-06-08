Ferdi Zeyrek davasında yeni gelişme: 6 kamu görevlisinin dosyası ana davayla birleşti

Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle akıma kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen hukuki süreçte Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir karar aldı. Mahkeme heyeti, olayda kusurları bulunduğu öne sürülen 6 kamu görevlisi hakkında açılan davanın, mahkemenin Zeyrek'in ölümüyle ilgili 2025/352 esas sayılı dosyasıyla hukuki ve fiili irtibatı bulunması nedeniyle birlikte yürütülmesine karar verdi. CMK'nin 8 ve 10'uncu maddeleri uyarınca dosya, ana dava dosyasıyla birleştirildi.

Kararla birlikte, Yunusemre Belediyesi’nde görevli İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Hakan Akgöl, mühendis Ömer Taşci, inşaat mühendisi Eyüp Keklik, tekniker Murat Sönmez, inşaat teknikeri Asım Özdamar ve yapı belge görevlisi Hüseyin Eraslan, Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yargılamada sanık sıfatıyla yer alacak. İddianamede bu 6 kamu görevlisinin 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işledikleri iddiasıyla TCK'nin 85/2 ve 53/6 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep ediliyor. Öte yandan, sürecin başlarında Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edilmişti.

İTÜ RAPORU KUSURU KANITLADI, MAHKEME TUTUKLULARI TAHLİYE ETTİ

Olayın ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) makine, elektrik-elektronik, inşaat ve afet yönetimi bölümlerinden 5 kişilik akademisyen heyeti incelemelerini yaparak 25 Eylül'de raporunu tamamladı. Rapor; havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığını, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiğini ve bu doğrultuda olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğunu ortaya koydu. Bilirkişi incelemesi, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini kuran N.B. ile daha önce arızalanan motoru hatalı şekilde takan H.İ.'yi asli kusurlu buldu. Soruşturmanın başında tutuklanan Z.M., kusur atfedilemediği için serbest bırakılırken, havuz yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P. savcılık ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek'in şikayetçi olduğu soruşturmada 20 kişi tanık, 6 kişi şüpheli olarak dinlendi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 19 kişi hakkında işlem yaparken, 9 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Başsavcılık, toplanan delillere göre asli ve tali kusurlu bulduğu 10 kişi hakkında hem Ferdi Zeyrek'e hem de olay anında akıma kapılan eşi Nurcan Zeyrek'e yönelik 'Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Sanık listesinde tesisat ve montajı yapan N.B., tamirci H.İ., site görevlisi A.S., havuz bakım görevlisi Y.Ö., bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firması denetçi mühendisleri R.A., H.Ş., M.Ç. ve müteahhit firma yetkilisi M.G. yer alıyor. İddianameyi kabul eden Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Aralık'ta görülen ilk duruşmada delillerin büyük oranda toplanmış olmasını gerekçe göstererek tutuklu sanıkları yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etti. 27 Şubat'taki ikinci duruşmada ise tutuksuz yargılanan 10 sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasakları ve adli kontrol tedbirleri tamamen kaldırıldı.

BEKLENEN BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE BİR TÜRLÜ ULAŞMIYOR

Yargılama sürecinde mahkeme, sanıkların kusur durumlarının kesin tespiti ile havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ve yapı denetim süreçlerini aydınlatması amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nden ek bilirkişi raporu talep etti.

İkinci duruşmada sanıklar ve avukatları müvekkillerinin kusursuz olduklarını savunup beraat talep ederken, heyet raporun ulaşması için ek süre verdi. 20 Mayıs'ta gerçekleşen üçüncü duruşmada da Dokuz Eylül Üniversitesi'nden beklenen raporun mahkemeye henüz ulaşmadığı görüldü. Ek bilirkişi raporunun gelmemesi sebebiyle mahkeme duruşmayı 1 Temmuz tarihine erteledi.

FACİAYA GİDEN SÜREÇ VE İLK TESPİTLER

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçen yıl 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki villasının havuzunda elektrik akımına kapıldı. Zeyrek, tedavi altına alındığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi.

Yetkililer soruşturma kapsamında öncelikle villanın havuz suyunu boşalttı, çevresini ve makine dairesini çitlerle çevirerek koruma altına aldı. Yapılan ön tespitlerde, sökülerek testleri yapılan havuz motorunda montaj hatası saptandı ve elektrik tesisatını kuran kişilerin kusurlu olduğu belirlenerek soruşturma derinleştirildi. (DHA)