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Çantası gasbedildi, metrelerce peşinden koştu! O anlar anbean kaydedildi

Adana'da Mehmet Nur C., kaldırımda bekleyen Safe N. isimli kadının çantasını gasbetti. Kadın şüphelinin peşinden metrelerce koştu. Motora binerek uzaklaşanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri aranıyor.

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Olay, 5 Eylül günü saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre çevreyi gözetleyen Mehmet Nur C., kaldırımda bekleyen Safe N.’nin arkasından yaklaşarak dalgınlığından faydalandı. Şüpheli, kadının elindeki ve içerisinde 2 bin 300 lira ile cep telefonu bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı.

Çantası gasbedildi, metrelerce peşinden koştu! O anlar anbean kaydedildi - Resim : 1

Çantasının gasbedildiğini fark eden Safe N., çevredekilerden yardım isteyerek şüphelinin peşine düştü. Ancak Mehmet Nur C., kısa süre sonra sokakta kendisini bekleyen Mehmet Ökmen’in kullandığı motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı. Gasptan kaçış anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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KAMERALAR İNCELENDİ, ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olayın ardından polise başvuran Safe N.’nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin olay öncesi ve sonrasındaki hareketlerini belirleyerek kimliklerini tespit etti.

Çantası gasbedildi, metrelerce peşinden koştu! O anlar anbean kaydedildi - Resim : 3

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, motosikleti kullanan Mehmet Ökmen’i gözaltına aldı.

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“OLAYLA İLGİM YOK” DEDİ

Emniyetteki işlemleri sırasında ifade veren Mehmet Ökmen, suçlamaları kabul etmedi. Ökmen, Mehmet Nur C.’nin kendisinden bir yakınının emanetini alıp eve bırakmasını istediğini öne sürerek, “Mehmet, bir emanet alacağını söyleyip onu eve bırakmamı istedi. Daha sonra koşarak motosikletime bindi. Ne olduğunu anlamadım. Benim olayla bir ilgim yok” dedi.

Çantası gasbedildi, metrelerce peşinden koştu! O anlar anbean kaydedildi - Resim : 5

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ökmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın diğer şüphelisi Mehmet Nur C.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmasının sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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