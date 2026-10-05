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İstanbul’da hava değişiyor: Yağış bitti ama bu defa fena üşütecek

İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken, havada çoğunlukla parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, akşam saatlerinde 15°C'nin altına düşecek sıcaklıkların üşütebileceği öngörülüyor.

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İstanbul’da hava değişiyor: Yağış bitti ama bu defa fena üşütecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Bir hafta boyunca yağış beklenmezken, gündüz 22-24°C aralığında seyreden sıcaklıkların akşam ve gece saatlerinde 15°C'nin altına gerileyerek üşüteceği tahmin ediliyor.

GÜN İÇİ SICAKLIKLAR VE NEM ORANI

Pazartesi günü İstanbul'da sabah saatlerinde hava 15°C civarında seyrederken, öğle saatlerinde termometrelerin 22°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 16°C'ye, gece ise 14°C'ye kadar düşecek.

İstanbul’da hava değişiyor: Yağış bitti ama bu defa fena üşütecek - Resim : 1

Gün boyunca nem oranının %50 ile %85 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Ayrıca poyrazdan esecek rüzgarın hızının saatte 10-25 km olacağı, deniz suyu sıcaklığının ise 19°C seviyelerinde seyredeceği belirtildi.

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AKOM'DAN "AKŞAM ÜŞÜTEBİLİR" UYARISI

AKOM tarafından yapılan dikkat uyarısında, önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmediği ve çoğunlukla parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı ifade edildi.

Gün içerisinde sıcaklıkların 22-24°C aralığında seyretmesine rağmen, akşam ve gece saatlerinde 15°C'nin altına gerileyerek üşütebileceği vurgulandı.

İstanbul’da hava değişiyor: Yağış bitti ama bu defa fena üşütecek - Resim : 3

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

Hafta boyunca megakentte parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

06.10.2026 Salı: Parçalı bulutlu, En Düşük: 14°C / En Yüksek: 21°C

07.10.2026 Çarşamba: Parçalı bulutlu, En Düşük: 15°C / En Yüksek: 21°C

08.10.2026 Perşembe: Parçalı bulutlu, En Düşük: 16°C / En Yüksek: 21°C

09.10.2026 Cuma: Az bulutlu ve açık, En Düşük: 17°C / En Yüksek: 24°C

10.10.2026 Cumartesi: Parçalı bulutlu, En Düşük: 16°C / En Yüksek: 21°C

11.10.2026 Pazar: Parçalı bulutlu, En Düşük: 16°C / En Yüksek: 22°C

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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