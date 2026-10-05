İstanbul’da hava değişiyor: Yağış bitti ama bu defa fena üşütecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Bir hafta boyunca yağış beklenmezken, gündüz 22-24°C aralığında seyreden sıcaklıkların akşam ve gece saatlerinde 15°C'nin altına gerileyerek üşüteceği tahmin ediliyor.

GÜN İÇİ SICAKLIKLAR VE NEM ORANI

Pazartesi günü İstanbul'da sabah saatlerinde hava 15°C civarında seyrederken, öğle saatlerinde termometrelerin 22°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 16°C'ye, gece ise 14°C'ye kadar düşecek.

Gün boyunca nem oranının %50 ile %85 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Ayrıca poyrazdan esecek rüzgarın hızının saatte 10-25 km olacağı, deniz suyu sıcaklığının ise 19°C seviyelerinde seyredeceği belirtildi.

AKOM'DAN "AKŞAM ÜŞÜTEBİLİR" UYARISI

AKOM tarafından yapılan dikkat uyarısında, önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmediği ve çoğunlukla parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı ifade edildi.

Gün içerisinde sıcaklıkların 22-24°C aralığında seyretmesine rağmen, akşam ve gece saatlerinde 15°C'nin altına gerileyerek üşütebileceği vurgulandı.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

Hafta boyunca megakentte parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

06.10.2026 Salı: Parçalı bulutlu, En Düşük: 14°C / En Yüksek: 21°C

07.10.2026 Çarşamba: Parçalı bulutlu, En Düşük: 15°C / En Yüksek: 21°C

08.10.2026 Perşembe: Parçalı bulutlu, En Düşük: 16°C / En Yüksek: 21°C

09.10.2026 Cuma: Az bulutlu ve açık, En Düşük: 17°C / En Yüksek: 24°C

10.10.2026 Cumartesi: Parçalı bulutlu, En Düşük: 16°C / En Yüksek: 21°C

11.10.2026 Pazar: Parçalı bulutlu, En Düşük: 16°C / En Yüksek: 22°C