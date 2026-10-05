AKP'li bürokrata 20 milyarlık fon iddiası: Fatma Betül Sayan Kaya'yı 10'a katladı

Kamuoyunun gündemindeki fon vurgununda yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fondan 2,2 milyar lira kazandığının ortaya çıkması ve bu gelişmenin ardından AKP'deki görevlerinden istifa etmesi tartışılırken, soruşturmada adı geçen bir diğer isim telaffuz edilen miktarla Kaya'yı geride bıraktı. Eski üst düzey bürokrat ve iki dönem AKP milletvekili aday adayı olan Osman Arıkan Nacar'ın fondan 20 milyar lira kazandığı iddia edildi.

Odatv'nin paylaştığı bilgilere göre, yürütülen fon soruşturmasına Borsa İstanbul'da işlem gören E-Data Teknoloji firması da dahil edildi. Söz konusu şirketin üç büyük ortağı bulunuyor: Osman Arıkan Nacar, Ali Göl ve İsmet Köksal. Soruşturma kapsamında şirket ortaklarından Ali Göl tutuklandı. Şirkette yüzde 21,28 oranında hissesi bulunan Osman Arıkan Nacar'ın ise Türkiye'de bulunmadığı, yurt dışında olduğu belirlendi.

KRİTİK KURUMLARDA MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞINA UZANAN KARİYER

Hakkında 20 milyar liralık kazanç iddiası bulunan Osman Arıkan Nacar, AKP iktidarı dönemi boyunca kamuda çok sayıda stratejik makamda görev yaptı.

Nacar'ın bürokrasideki kariyeri sırasıyla; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığı görevlerini kapsadı. Nacar, bu görevlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı makamına kadar yükseldi.

İKİ KEZ LİSTEYE GİREMEDİ, BÜROKRASİDEKİ YÜKSELİŞİ SÜRDÜ

Osman Arıkan Nacar, kamu görevindeyken 2015 genel seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı oldu ancak listeye giremedi. Seçimlerin ardından yeniden bürokrasiye dönen Nacar, Müsteşar Yardımcılığı koltuğuna oturdu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olabilmek için görevinden bir kez daha istifa ederek AKP'ye resmi adaylık başvurusu yaptı; ancak parti yönetimi kendisini yine listeye almadı.

Nacar ailesinin kamudaki varlığı yalnızca Osman Arıkan Nacar ile sınırlı kalmadı. Nacar'ın ağabeyi Halil Nacar, 2020 yılında Adana İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Halil Nacar'ın görev süresi geride kalan Ağustos ayında 3 yıl daha uzatıldı. Ailenin diğer ferdi Cabir Nacar ise Adana'da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin sahipliğini yürütüyor.

AKP YÖNETİMİ CENAZEDE TAM KADRO SAF TUTMUŞTU

Nacar ailesinin iktidar partisiyle olan yakın ilişkisi cenaze törenlerine de yansımıştı. Osman Arıkan Nacar'ın babası Ali Nacar'ın 2022 yılındaki vefatının ardından düzenlenen cenaze törenine AKP'nin üst kademesi katılım sağladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cenaze töreninde Nacar kardeşlerle birlikte tabuta omuz verdi. Törende, o dönem AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da yer aldı.