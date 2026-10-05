Fatma Betül Sayan elinden geleni yapıyor! Başına gelmeyen kalmamıştı: Hesabı da kapandı

Gazeteci Yiğit Uzun'un, AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ve ailesinin mal varlıklarına ilişkin yaptığı paylaşımların ardından başına gelenler dikkat çekti. Uzun'un sosyal medya hesabı erişime engellendi.

Uzun, bir gün önce yaptığı açıklamada iki telefon hattının kullanılamaz hale geldiğini ve Telegram hesabına da giriş yapılmaya çalışıldığını duyurmuştu. Gazeteci, yaşananların ardından suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

AİLENİN MAL VARLIKLARINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Uzun, Fatma Betül Sayan'ın ailesine ait olduğu belirtilen taşınmazlara ilişkin tapu kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşımlarda Kaya'nın annesi Hatice Sayan, ağabeyi Ömer Fatih Sayan ve kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan'ın üzerine kayıtlı olduğu belirtilen arazi, villa ve daireler gündeme getirilmişti.

Uzun'un paylaşımlarına göre Hatice Sayan'ın Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas'ta toplam 66 bin 400 metrekare büyüklüğünde 5 farklı arazisi bulunuyordu. Bu arazilerin toplam değerinin 250 milyon TL ile 300 milyon TL arasında olduğu öne sürülmüştü.

Hatice Sayan'ın Tekirdağ Yenice'de toplam 171 bin metrekarelik iki arazisinin daha bulunduğu ve bu taşınmazların değerinin 80 milyon TL ile 120 milyon TL arasında olduğu iddia edilmişti. Ayrıca Büyükçekmece'deki Alkent 2000 sitesinde bir villasının ve İstanbul'da 4 dairesinin bulunduğu belirtilmişti.

TELEFON HATLARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bu paylaşımların ardından Uzun, sabah saat 05.00 sıralarında iki telefon hattı üzerinden Vodafone Online İşlemler hesabına giriş yapılmaya çalışıldığını açıklamıştı.

Uzun, iki hattının da kullanılamaz hale geldiğini ve hatlarına erişemediğini belirtirken Telegram hesabına da giriş yapılmaya çalışıldığını duyurmuştu.

Gazeteci, "Başıma herhangi bir şey gelmesi halinde, sorumlularının kimler olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullanarak suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.