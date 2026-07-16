Yemeksepeti satılıyor! Uber piyasadan bir bir topluyor

Dünya genelinde ulaşım ve teslimat devi olarak tanınan ABD merkezli Uber Technologies, Yemeksepeti'ni bünyesinde bulunduran Alman çevrim içi yemek teslimat şirketi Delivery Hero'yu toplam 14,8 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla bünyesine katıyor.

Bu dev birleşmenin Türkiye ayağında ise Yemeksepeti'nin mülkiyeti el değiştiriyor. Anlaşma şartlarına göre Yemeksepeti, Delivery Hero'dan ayrılarak New York merkezli yatırım şirketi SSW Partners'a devredilecek. Uber daha önce Getir ve Trendyol'u almıştı, bu kez Yemeksepeti'ni ayırmayı planlıyor.

14,8 MİLYAR DOLARLIK KÜRESEL OPERASYON

Uber, tarafların ortak açıklamasına göre Delivery Hero hisseleri için hisse başına 41,50 euro teklif etti. Söz konusu satın alma, Delivery Hero'nun Asya, Ortadoğu, Latin Amerika ve Afrika kıtalarındaki toplam 50 farklı pazarda yürüttüğü faaliyetleri kapsıyor.

YEMEKSEPETİ AYRI BİR ANLAŞMAYLA SSW PARTNERS’A DEVREDİLİYOR

Uber ile Delivery Hero arasındaki anlaşmaya paralel olarak yürütülen süreçte, Delivery Hero ile SSW Partners arasında da ayrı bir satış sözleşmesi imzalandı. Yaklaşık 1,6 milyar dolar değerindeki bu işlemle birlikte, Türkiye’deki Yemeksepeti’nin yanı sıra Avusturya, Çekya, Yunanistan, Romanya, İspanya, Şili ve Ekvador gibi toplam 14 pazardaki operasyonlar SSW Partners şirketine aktarılacak.

2015 yılında 589 milyon dolara Delivery Hero bünyesine katılan Yemeksepeti, böylece yaklaşık on yıllık süreçten sonra yeniden el değiştirmiş oldu.

YEMEKSEPETİ'NİN MEVCUT DURUMU

2001 yılında faaliyetlerine başlayan Yemeksepeti, günümüzde Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hizmet veriyor. Delivery Hero'nun 2025 yılı faaliyet raporuna göre, platform 90 bine yakın iş ortağı ile 30 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya erişiyor. Hızlı market teslimatı ve dijital ödeme sistemlerini de operasyonlarına dâhil eden şirketin mali tablolarına göre, Yemeksepeti’nin dört iştirakinin 2025 yıl sonu toplam özkaynağı 46,4 milyon euro, net zararı ise 32,4 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖRDE YOĞUN BİRLEŞME SÜRECİ

Türkiye'deki çevrim içi teslimat sektöründe son dönemde gerçekleşen satın almalar dikkat çekiyor. Uber, daha önce Trendyol Go'nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolar karşılığında almış, bu yıl ise Getir'in teslimat faaliyetlerini 435 milyon dolar bedelle bünyesine dâhil etmişti.

HEDEF 2027’NİN İKİNCİ YARISI

Uber, Berlin'deki merkezi koruyacağını ve Almanya özelinde önümüzdeki beş yıllık sürede 2 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, mevcut çalışan sayısını en az 2029 yılına kadar muhafaza edeceğini bildirdi. Hissedar onayları ve ilgili düzenleyici kurumların vereceği izinlerin ardından, işlemin 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.