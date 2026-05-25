Uber harekete geçti: Yemeksepeti'nin sahibi değişebilir

Uluslararası ulaşım ve teknoloji devi Uber, küresel hızlı teslimat pazarındaki payını devasa bir satın almayla büyütmek için harekete geçti. İngiliz iş dünyasının saygın yayın organı Financial Times'ın sızdırdığı kulis bilgilerine göre Uber, Türkiye’nin en büyük yemek dağıtım ağlarından biri olan Yemeksepeti'nin de ana çatı şirketi konumundaki Almanya merkezli Delivery Hero’yu bünyesine katmak için sunduğu ilk teklifin geri çevrilmesinin ardından yeni ve daha yüksek bir teklif hazırlığına girişti.

11,5 MİLYAR EUROLUK DEV TEKLİF MASADAN DÖNDÜ

Financial Times’ın konuya yakın üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Uber’in küresel dağıtım ağını tekelleştirebilecek bu hamlesi, Delivery Hero'nun büyük hissedarlarından birinin vetosuna takıldı.

Sızan bilgilere göre Uber, son günlerde Delivery Hero'nun büyük ortaklarının kapısını çalarak şirketin toplam değerini 11,5 milyar euronun üzerinde hesaplayan agresif bir paket sundu. Reuters’ın finansal hesaplamalarına göre Uber'in büyük ortaklara ilettiği hisse başına 38 euroluk bu ilk teklif, Delivery Hero hisselerinin son cuma günü borsadaki kapanış seviyesine kıyasla yüzde 15,3 oranında oldukça yüksek bir prim vaat ediyordu.

Ancak bu cazip fiyata rağmen şirketin direksiyonundaki ana hissedarlar masadan kalkmayı tercih etti.

ORTAKLAR HİSSE BAŞINA EN AZ 40 EURO BEKLİYOR

Dev satın alma hamlesinin ilk etapta başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gözler tarafların bir sonraki adımına çevrildi. Berlin merkezli Delivery Hero’nun bazı önemli hissedarlarının, şirketin tamamen Uber kontrolüne geçmesi ve masada el sıkışılması için hisse başına en az 40 euronun üzerinde daha güçlü ve net bir teklif duymak istedikleri belirtildi.

Pazar payını rakiplerine kaptırmak istemeyen Uber yönetiminin ise teslimat sektöründeki bu en büyük rakiplerinden birini yutabilmek adına el yükseltmeyi ciddi şekilde ajandasına aldığı aktarıldı.

YEMEKSEPETİ VE TÜRKİYE PAZARINI DA DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Almanya borsasında ve küresel teknoloji koridorlarında büyük yankı uyandıran bu milyar dolarlık pazarlık, Türkiye’deki hızlı teslimat ve e-ticaret dengelerini de doğrudan sarsma potansiyeli taşıyor.

Delivery Hero, Türkiye pazarına yıllar önce Yemeksepeti’ni satın alarak girmiş ve ülkedeki en yaygın lojistik altyapılardan birinin sahibi konumuna gelmişti. Uber’in bu devasa satın alma teklifinde el yükselterek Alman deviyle anlaşma sağlaması durumunda, Türkiye’deki Yemeksepeti operasyonları, kurye ağları ve dijital yemek siparişi pazarının mülkiyeti de doğrudan Uber çatısı altına geçmiş olacak.

Finans analistleri, teknoloji hisselerindeki oynaklığın yüksek olduğu bu dönemde Uber'in yapacağı yeni hamlenin küresel rekabet kurulları tarafından da çok yakından izleneceğini not ediyor.