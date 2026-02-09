İmzalar atıldı: Dünya devi, Getir'i aldı

Küresel teknoloji devi Uber Technologies, Inc. ve Abu Dabi merkezli Mubadala Investment Company, Getir’in Türkiye’deki yemek, market, çarşı ve su operasyonlarının Uber bünyesine katılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bu stratejik hamleyle Getir ve Trendyol Go platformlarını tek çatı altında birleştirmeyi hedefleyen Uber, Türkiye’deki dijital teslimat pazarında yeni bir dönem başlatıyor.

Uber, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirme stratejisi kapsamında Getir’in yerel portföyünü devralarak ekosistemi büyütmeyi amaçlıyor. Şirketin Trendyol Go’nun %85 hissesini daha önce yaklaşık 700 milyon dolar bedelle devraldığı hatırlatıldığında, Getir ile yapılan bu yeni anlaşmanın Uber’in Türkiye’ye duyduğu uzun vadeli güvenin bir parçası olduğu vurgulanıyor.

PLATFORMLAR ARASI SİNERJİ VE KULLANICI DENEYİMİ

Anlaşmanın onaylanmasıyla birlikte her iki platformun kullanıcıları için hizmet yelpazesi genişleyecek:

Getir kullanıcıları, mevcut uygulamaları üzerinden erişime devam ederken Trendyol Go’nun geniş restoran ağından da faydalanabilecek.

Trendyol Go kullanıcıları; Getir ve GetirBüyük hizmetlerine doğrudan kendi uygulamaları üzerinden ulaşabilecek.

Getir Yemek satılıyor!

Platformların birleşmesiyle kuryeler için yeni kazanç fırsatları yaratılması ve yerel işletmeler için talebin canlandırılması hedefleniyor.

LİDERLERDEN STRATEJİK MESAJLAR

Anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte üç kurumun üst düzey yöneticileri Türkiye pazarının önemine dikkat çekti.

Dara Khosrowshahi (Uber CEO):

"Türkiye, Uber'in uzun vadeli yatırım yapma kararlılığını sürdürdüğü dinamik bir pazardır. Amacımız, tüm paydaşlar için daha fazla değer yaratan rekabetçi bir ekosistemi desteklemek.".

Waleed Al Mokarrab Al Muhairi (Mubadala Grup CEO Vekili):

"Bu işlem, Getir’in iş modelinin gücünün bir yansımasıdır. Türkiye, Mubadala için son derece cazip bir pazar olmaya devam ediyor.".

Batuhan Gültakan (Getir CEO):

"Getir’in öncü hızlı teslimat uzmanlığını Uber’in küresel ekosistemine taşıyacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu anlaşma, ekibimizin yarattığı güçlü markanın bir kanıtıdır.".

TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ ÜSSÜ HEDEFİ

Uber, bu satın almaların yanı sıra Türkiye'deki Ar-Ge yatırımlarını da artırıyor.

Şirket, önümüzdeki 5 yıl içinde 200 milyon dolarlık yatırımla İstanbul’da dünyadaki dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni kurmayı planlıyor. Bu merkezde 180 nitelikli mühendisin istihdam edilmesi ve Türkiye'nin insan kaynağı potansiyelinden faydalanılması hedefleniyor.