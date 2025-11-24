Getir Yemek satılıyor!

Türkiye'nin çevrimiçi yemek sipariş sektöründeki en önemli oyuncularından biri olan Getir Yemek'in, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Uber Eats'e satışı konusunda tarafların el sıkıştığı bildirildi. Reuters'ın servis ettiği habere göre, prensip anlaşmasına varılan satış süreci için gözler artık Rekabet Kurumu'ndan çıkacak onaya çevrildi.

REKABET KURUMU İNCELEYECEK

Getir'in hakim hissedarı konumundaki Abu Dhabili Mubadala, şirketin iştiraklerinden çıkış stratejisini sürdürüyor. Geçtiğimiz ay Getir Araç operasyonunu elden çıkaran fon yöneticisi, bu kez de yemek dağıtım kanadını ABD'li deve devretmek üzere masadan kalktı. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, dosya incelenmek üzere Rekabet Kurumu'na sunuldu.

Satışın mali boyutu ve teknik detaylarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmazken, nihai sonucun Rekabet Kurumu'nun yapacağı incelemenin ardından netleşeceği ifade edildi. Sürece hakim bir kaynak durumu şu sözlerle özetledi: "Getir Yemek'in Uber Eats'e satışı için anlaşma sağlandı. Nihai onay için Rekabet Kurumu'na gönderildi"

Konuyla ilgili olarak Uber ve Mubadala cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.

UBER TÜRKİYE PAZARINDAKİ PAYINI BÜYÜTÜYOR

ABD menşeili teslimat ve ulaşım devi Uber, geçtiğimiz mayıs ayında da Türkiye pazarında ses getiren bir hamle yapmıştı. Şirket, Trendyol Grubu bünyesindeki Trendyol GO'nun yüzde 85'lik hissesini 700 milyon dolar bedelle devralmak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Bu hamleyle Uber Eats platformunun bazı özelliklerini Türk kullanıcılarla buluşturmayı hedeflediklerini açıklamışlardı.

Şayet Getir Yemek satışı resmiyet kazanırsa, Uber Eats Türkiye'nin en bilinen iki yemek dağıtım ağını bünyesinde birleştirmiş olacak. Sektörün diğer dev oyuncusu Yemeksepeti ise operasyonlarını Almanya merkezli Delivery Hero çatısı altında sürdürmeye devam ediyor.

MUBADALA'NIN ÇIKIŞ STRATEJİSİ VE GETİR'İN SON DURUMU

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala, ana hissedarı olduğu Getir'in Türkiye'deki bazı kollarını kapatırken, diğerlerini elden çıkarma yoluna gidiyor. Getir Araç'ın tamamının kısa dönem araç kiralama firması Tiktak'a satışı geçen ay tamamlanmıştı. Kulislerde, Mubadala'nın Getir Finans için de alıcılarla görüşme halinde olduğu konuşuluyor.

Pandemi sürecinde yıldızı parlayan ve 2022 yılındaki yatırım turunda 12 milyar dolarlık değerlemeyi gören Getir, sonrasında tüketici talebinin daralmasıyla küçülme kararı almıştı. Hızla yayıldığı yurt dışı pazarlarından çekilen şirket, kurucular ve Mubadala arasındaki hukuki süreçlerin gölgesinde yeniden yapılanmaya gitmişti. Rekabet Kurulu, Mart ayında şirketin tek kontrolünün Mubadala'ya geçmesine onay vermişti.