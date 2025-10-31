Uber'den 200 milyon dolarlık Türkiye yatırımı

ABD merkezli uluslararası ulaşım devi Uber, küresel teknoloji yatırımlarına Türkiye’yi de dahil etti. Şirket, dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni İstanbul’da kuracağını duyurdu. Uber, bu kapsamda önümüzdeki beş yıl içinde 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Uber'in yakında sürücülere ihtiyacı kalmayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Uber Global CEO’su Dara Khosrowshahi ve Uber Teknoloji Direktörü Praveen Neppalli Naga’nın katıldığı etkinlikte yapılan açıklamada, yeni merkezin mobilite ve teslimat teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştireceği belirtildi.

İSTANBUL, UBER'İN DÜNYADAKİ DÖRDÜNCÜ MERKEZİ OLACAK

Uber, ABD dışındaki teknoloji merkezlerini bugüne kadar Brezilya, Hindistan ve Hollanda’da kurmuştu. İstanbul’daki yeni merkez, şirketin dördüncü küresel teknoloji üssü olacak.

Uber, 2025 yılında Trendyol GO’nun çoğunluk hisselerini satın alarak Türkiye’deki yatırımlarını büyütmüştü. Bu süreçte 180 nitelikli mühendis Uber bünyesine katıldı.

Uber geri dönüyor ama…

Şirket, yeni yatırımla birlikte yerli üniversiteler ve özel sektör ile Ar-Ge iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’DE AR-GE EKOSİSTEMİ BÜYÜYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 113 teknoparkta 12 binden fazla firma faaliyet gösteriyor. Ülkedeki Ar-Ge insan kaynağı 311 bine ulaşırken, özel sektörde bin 700’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunuyor.

GÜNDE 30 MİLYON YOLCULUK

Uber, bugün 70 ülkede ve 10 binden fazla şehirde faaliyet gösteriyor. Şirketin platformu üzerinden günde ortalama 30 milyon yolculuk gerçekleştiriliyor.