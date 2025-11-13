Kayyum atanan Ekotürk satıldı: Yeni sahibi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yasadışı bahis soruşturması kapsamında el koyduğu Papara’nın ardından, Papara'nın yüzde 70'ine ortak olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e de el koydu. TMSF, 11 Ağustos itibariyle Cengiz Özdemir ile Ahmet Faruk Karslı'nın önceki görevlerine son verirken, satış sürecine kadar kanala kayyum olarak Yeni Şafak Gazetesi yazarı İbrahim Paşalı atandı.

Ekotürk TV satışa çıkarıldı: İşte fiyatı...

26 MİLYONA SATIŞA ÇIKARILDI

TMSF, maaşları gecikmeli olarak ödendiği kanalı satışa çıkarmıştı. 26 milyon bedelle satışa çıkan Ekotürk TV ihalesine katılım teminatı ise 2 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.

MedyaRadar'ın haberine göre 5 Kasım'da TMSF binasında gerçekleşen ihaleye sadece bir şirket teklif verdi. TMSF, teklifi kabul etti. İhale ilanı satış sayfasından düşürüldü.

GİZLİLİK PROTOKÜ YAPILDI

Ekotürk TV'nin yeni sahibi ''Rekabet Kurulu onaylayana kadar gizli tutulsun'' protokolü yaptı. Ekotürk TV kayyumu İbrahim Paşalı, satışın olduğu gün kanalda yöneticilerle toplantı yaptı. İhalenin sonuçlandığını, kanalı kimin aldığının ise daha sonra açıklanacağını söyledi.

NEGMAR DENİZCİLİK Mİ?

Ekonomi dünyasında herkes Ekotürk TV'nin yeni sahibinin kim olduğunu merak etmeye başladı.

Yeni sahibinin denizcilik sektöründen bir armatör olduğu konuşulsa da kim olduğu ortaya çıkmamıştı. Adı sır gibi saklanan o ismin Negmar Denizcilik olduğu öne sürüldü.

Negmar Denizcilik, denizcilik sektörünün yakından tanıdığı bir şirket. Şirket, geçtiğimiz aylarda Ciner Denizcilik tarafından satışa çıkan ''Orhan'' isimli gemisini satın almıştı.

Çok sayıda denizcilik yatırımıyla bilinen Negmar, 2012 yılında İDO'yla yaşanan kavgayla gündeme geldi.

2008 YILINDA KURULDU

Negmar Denizcilik şirketinin resmi internet sitesinde, şirketin tarihçesi ile ilgili şu bilgilere yer verilmiş:

''2008 Yılı Uluslararası 2 büyük şirketin bir 3. Girişimci akıl ve irade ile bir araya getirilmesi ile Negmar’ın doğuşuna şahitlik etti. 2000’li yıllar Türkiye’nin kendi medeniyet merkezi ve çevre unsurlarıyla birlikte bölgedeki etkin ticari güç ve belirleyici ekonomik aktör olma iddiasının hayat bulmaya başladığı bir dönemi işaret eder. İşte tam da bu yıllarda Türkiye’nin girişimci enerjisi Suudi Arabistan’ın ilk 100 büyük global şirketinden biri olan Nesma ile Türkiye’nin en büyük tarım sektör oyuncusu Gübretaş’ın Girişimci Mehmet KOÇ yönetimindeki Etis Denizcilik A.Ş. orkestrasyonuyla bir araya gelmesine şahitlik etti. 2008 yılında Girişimin Gücü iddiasıyla Negmar doğdu. Nesma’nın N’si, Etis’in E’si, Gübretaş’ın G harfleri, İngilizce Marine kelimesinin ilk üç harfiyle birleşerek NEGMAR’ın ismini oluşturdu. Denizin mavisi ve Türk bayrağının kırmızısı ile güçlü ve kendinden emin olan firma, kurucularının geçmiş tecrübelerini de logosuna yansıtmış oluyordu; uluslararası, girişimci ve değerlerine bağlı. Negmar 2018’den sonra girişimcisinin tek başına yoluna devam etmesiyle büyümesine devam etti''