Ekotürk TV satışa çıkarıldı: İşte fiyatı...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum yönetiminde bulunan Ekotürk Yayıncılık AŞ ile Simya Metal Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye ait mal, hak, varlık ve sözleşmelerden oluşan iki ayrı ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı.

EKOTÜRK TV İÇİN İSTENEN MUHAMMEN BEDEL

TMSF Fon Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda satışa çıkarılan Ekotürk TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, RTÜK tarafından verilmiş uydu ve kablo yayın lisanslarını, televizyon yayıncılığı faaliyetlerine tahsis edilmiş malvarlıklarını ve sözleşmeleri kapsıyor.

Bu bütünlüğün muhammen bedeli 26 milyon TL, katılım teminatı ise 2 milyon 600 bin TL olarak açıklandı.

SİMYA METAL İÇİN 1,1 MİLYAR TL BEDEL

Satışa sunulan bir diğer bütünlük ise Simya Metal Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oldu. Simya Metal Ltd. Şti.’ye ait taşınır ve taşınmaz varlıklar ile hak ve sözleşmeleri kapsayan bu bütünlük için muhammen bedel 1 milyar 154 milyon 100 bin TL, katılım teminatı ise 115 milyon 410 bin TL olarak belirlendi.

İHALE TARİHLERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

Her iki ihale de kapalı zarf ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Ekotürk TV ihalesi: 5 Kasım 2025 Çarşamba, saat 11.00 – TMSF İstanbul Esentepe Merkez Binası

Simya Metal ihalesi: 19 Kasım 2025 Çarşamba, saat 14.00 – TMSF İstanbul Esentepe Merkez Binası

Başvuru için son tarihler ise şu şekilde belirlendi:

Ekotürk TV için 4 Kasım 2025 saat 16.00

Simya Metal için 18 Kasım 2025 saat 16.00

Katılımcıların ihale şartnamesini satın alarak (50 bin TL bedelle), her sayfasını paraflayıp gerekli belgelerle birlikte idari ve mali zarflarını ilgili tarihe kadar satış komisyonuna teslim etmeleri gerekiyor.

BİLGİ ODASI VE GİZLİLİK ŞARTI

İhale öncesinde bilgi odası ve tesis ziyaretinden yararlanmak isteyenlerin 100 bin TL karşılığında gizlilik taahhütnamesi imzalaması gerekiyor. Bu ücretin hiçbir koşulda iade edilmeyeceği belirtildi.

İhalelerden çıkacak teklifler, TMSF Fon Kurulu’nun onayına sunulacak ve süreç Kurul onayıyla tamamlanacak.