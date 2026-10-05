Son dakika | TÜİK açıkladı! Eylül enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların ve milyonların beklediği eylül ayı enflasyonunu açıkladı.

TÜİK Eylül 2026'da Tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylıkta yüzde 1,84, yıllıkta ise 29,73 olarak olarak açıkladı.

ZAM AYI GEÇTİ ENFLASYON YÜKSELDİ

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin zam oranını belirleyen Haziran 2026 enflasyonu TÜİK tarafından 0,99 olarak yılın en düşük aylık enflasyonu olarak açıklanmıştı.

Bir önceki ayda enflasyon aylık yüzde 1,84 yıllık ise yüzde 31,51 olarak artmıştı.

Temmuz enflasyonu ise aylıkta 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 olarak açıklanmıştı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin, zam ayları olan aralık ve haziran aylarında büyük düşüş yaşaması dikkat çekiyor.

BEKLENTİ NEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, Eylül ayına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 2,12 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ise 29,61 oldu.

Öte yandan Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan yükseltilerek yüzde 28'e çıkarıldı.

ENAG VE İTO ENFLASYONU YİNE TÜİK'TEN YUKARI!

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) TÜİK'ten hemen önce Eylül 2026 enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,10, yıllık enflasyonu yüzde 46,01 olarak açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı ve enflasyonda öncü veri olan İstanbul enflasyonu da TÜİK'den yüksek geldi.

Eylül ayında İstanbul'da enflasyon aylık yüzde 2,11, yıllık bazda ise yüzde 33,55 olarak açıklandı.

GEÇEN AYLARDA ENFLASYON

Geçtiğimiz aylarda enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 1,84, yıllık ise yüzde 31,51 olarak açıkladı.

Temmuzda aylık enflasyon yüzde 1,78 yıllık ise yüzde 31,75 olarak açıklandı.

Haziranda aylık 0,99 yıllık ise 32,11 olarak açıkladı.

Mayıs ayında enflasyon aylık 1,71, yıllık ise 32,61 olarak açıkladı.

Nisan 2026'da aylık enflasyon 4,18 artarken, yıllık bazda 32,37 oldu.

TÜİK'in 2026'nın ilk 3 ayına ait enflasyon verileri şöyle olmuştu:

Mart ayı enflasyon oranı 1,94, yıllık enflasyon yüzde 30,84 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında 2,96 yıllık enflasyon yüzde 31,53 oldu.

Ocak 2026'da aylık enflasyon 4,84, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olmuştu.

2026'DA TEK HANE HAYALİ...

2023 yılında ekonomi yönetimine geçen ve enflasyonu düşürmek için sıkı para politikasını devreye alan Mehmet Şimşek'in bu kemer sıkma politikasına karşın enflasyonun yüksek seyri dikkat çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılında bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, enflasyonu 2024 sonunda yüzde 36'ya, 2026'da ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflediklerini söylemişti.

2025'TE YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞECEKTİ...

Ancak bu üç yıl içinde, tutmayan hedeflere rağmen sık sık yeni hedefler açıklandı. Mehmet Şimşek, Eylül 2024'te şu sözleri sarf etmişti:

"2025'in ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 30'lu rakamlara düşecek. Haziran, temmuz gibi çok büyük ihtimalle yüzde 20'li rakamlara düşecek. Belki daha önce düşer. 2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum. Kredibilite konuşarak kazanılmaz, sonuç üreterek elde edilir. Enflasyonla ilgili tereddütlere saygı duyuyorum ama biz inanıyoruz ve programımız sonuçları üretecek. Kalıcı refah artışı için, daha adil gelir dağılımı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz."

Yıllardır yüksek enflasyon altında ezilen milyonlara, iyimser hedefler sunulsa da, TÜİK'e göre bile yıllık enflasyon 57 aydır yüzde 30'un üzerinde açıklanıyor.