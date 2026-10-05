Son dakika | ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
Son dakika verisi geldi... ENAG Eylül 2026 enflasyonunu açıkladı. ENAG'a göre eylülde fiyatlar yüzde 2,10 artarken, yıllık artış yüzde 46,61 oldu.
Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2026 yılı Eylül enflasyonunu açıkladı.
ENAG'ın açıkladığına göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 2,10 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 46,61 olarak gerçekleşti.
Saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2026 resmi enflasyonunu açıklayacak.
DİĞER AYLARDA NE KADAR AÇIKLAMIŞTI?
ENAG Ağustos 2026 enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,24, yıllık yüzde 49,03 olarak duyurmuştu.
Temmuz ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 3,07, yıllıkta yüzde 50,49 olarak açıklamıştı.
Milyonların zammının belirlendiği haziran enflasyonunu ENAG aylık bazda yüzde 1,94, yıllıkta ise yüzde 51,49 olarak açıklamıştı.
Mayıs ayı enflasyonu aylık olarak yüzde 2,16 artmış, yıllık enflasyon yüzde 53,13 olarak gerçekleşmişti.
Nisan 2026 enflasyonunu ENAG yüzde 5,07 yıllıkta ise yüzde 55,38 olarak açıklamıştı.
ENAG Mart ayı enflasyonunu yüzde 4.10, yıllık enflasyonu yüzde 54,62 olarak duyurmuştu.
3 Mart 2026'da açıklanan şubat enflasyonu aylık bazda 4,01, yıllıkta ise yüzde 54,14 olarak gerçekleşti.
ENAG 2026 yılının ilk enflasyonunu 3 Şubat 2026'da açıklamıştı. Buna göre Ocak 2026'da aylık bazda enflasyon yüzde 6,32, yıllıkta yüzde 53,42 artmıştı.
TÜİK ENAG MAKASI
TÜİK'in, ENAG'dan sonra açıklayacağı enflasyon verisi bekleniyor. Resmi enflasyon verisini açıklayan TÜİK ile ENAG arasında enflasyon farkı dikkat çekiyor. TÜİK'in enflasyonu çoğunluklar diğer kurumların açıkladığı verinin altında kalıyor.