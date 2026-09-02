Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zamları için enflasyon verileri ve beklentiler şekillenmeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon belirleyecek. Memur ve memur emeklilerine ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar enflasyon farkı yansıtılacak.

Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ilk veri kesinleşirken, gözler yarın saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına çevrilmiş durumda.

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE YENİ MAAŞ SENARYOLARI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 1,86 artacağını tahmin ederken, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29,49 olarak belirledi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN 224 LİRA

Bu öngörünün gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon yüzde 9,97 olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı yüzde 9,97 olarak uygulanacak. Aynı senaryoda memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 2,78 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,91'e ulaşacak.

Bu tabloyla en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 779 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 liradan 34 bin 21 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur'lulara yönelik en az ödeme tutarı ise 23 bin 552 liradan 25 bin 900 liraya çıkabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise ekonomistlerin cari ay enflasyon tahmini yüzde 1,67, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,43 oldu.

Bu tahminin gerçeğe dönüşmesi durumunda 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,91 olarak gerçekleşecek; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9,91, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 2,72 enflasyon farkı dahil yüzde 7,86 olacak. Bu senaryo kapsamında en düşük memur maaşı 75 bin 744 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 liraya, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik en az ödeme ise 25 bin 886 liraya ulaşacak.

Dünya gazetesinin derlediğine göre Finansal Kurumlar Birliği (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,47 olarak kaydedildi. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,8, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 8,73 olacak. Söz konusu rakamların gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 76 bin 355 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 liraya, en az emekli ödemesi ise 26 bin 96 liraya çıkabilecek.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak güncelledi. Bankanın öngörüsü, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8,7 olabileceğine işaret ediyor.

Bu senaryonun hayata geçmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 1,59 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6,67 zam yansıtılabilecek.

Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 630 liraya, en düşük SSK ve Bağ-Kur ödemesi ise 25 bin 601 liraya gerileyecek. Memur ve emeklilerin ocak ayındaki kesin zam oranları, söz konusu 6 aylık enflasyon verileri ile toplu sözleşme farklarının netleşmesiyle kesinlik kazanacak.