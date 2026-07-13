Piyasalar Hürmüz'de alev aldı: Altın fiyatları göreni şok etti, petrol fırladı!

Hürmüz Boğazı bölgesindeki askeri gerilimin tırmanmasıyla küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından, altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle adım attı.

Haftanın ilk gününde spot altın, yüzde 1,5 oranında değer yitirerek ons başına 4.056 dolar seviyesine çekildi. ABD vadeli altın kontratlarında da benzer bir yön izlenerek yüzde 0,5’lik azalışla 4.657,50 dolar seviyeleri kaydedildi.

Avrupa ve Asya'daki pek çok borsanın resmi tatil sebebiyle kapalı pozisyonda bulunması ise piyasalardaki işlem hacminin düşük kalmasında etkili oldu.

İÇ PİYASADA GRAM VE ÇEYREK ALTIN DÜŞÜŞTE

Uluslararası piyasalarda ons altın tarafında gözlenen bu gevşeme, yurt içindeki altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Yeni haftaya değer kaybıyla başlayan gram altın, yüzde 1,2’lik düşüşle 6.127 lira düzeyinden alıcı buluyor. Çeyrek altın ise piyasada 10.081 TL seviyesinden işlem görüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ENFLASYON BASKISI

ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerginlik küresel enerji arzının güvenliğini tehlikeye sokarken, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik de enflasyon kaygılarını canlı tutmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran yönetimine yönelik olarak Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmaması durumunda çok sert askeri karşılık verileceğine dair beyanatları jeopolitik risk primini yukarıda tutuyor.

Ancak buna rağmen, güçlü dolar endeksi ve küresel faiz baskısı altındaki aşağı yönlü hareketi destekliyor.

İran ordusu, insansız hava araçları ve füzeler kullanarak Körfez coğrafyasında konuşlu ABD askeri üslerine saldırılar gerçekleştirirken, Hürmüz Boğazı'nın tekrardan bütün gemi geçişlerine kapatıldığını ilan etti. ABD silahlı kuvvetleri de bu sabah saatlerinde İran sınırları içindeki belirlenen hedeflere karşı misilleme saldırısı başlatırken, yaşanan bu sıcak çatışmalar enerji maliyetlerini yukarı taşıdı.

FED’İN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ RAFA KALKTI

ABD cephesinde ilan edilen son tarım dışı istihdam verilerinin güçlü yapısını koruması ve işsizlik oranının yüzde 4,3 seviyesine gerilemesi piyasalardaki tüm dengeleri değiştirdi. İran ile yaşanan askeri kriz öncesinde Fed’den 2026 yılı genelinde iki kez faiz indirimi yapması beklenirken, gelen bu kuvvetli ekonomik verilerin ardından söz konusu indirim beklentisi büyük oranda piyasa fiyatlamalarından silindi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan tırmanış ve dolar endeksindeki kuvvetlenme, dolar üzerinden fiyatlanan değerli metaller üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor. Yüksek faiz ikliminin varlığını sürdürmesi, herhangi bir faiz getirisi barındırmayan altına yönelik küresel talebi sınırlı tutmaya devam ediyor.