Fed'den rapor geldi, gözler şimdi altında!

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), ABD Kongresi için senede iki defa hazırlamakla yükümlü olduğu yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz ayı nüshasını kamuoyuyla paylaştı.

Önümüzdeki hafta Fed Başkanı Kevin Warsh tarafından Kongre'de resmi sunumu gerçekleştirilecek olan raporda; bu yıl içerisinde enflasyonun yukarı yönlü hareket ettiği ve özellikle enerji maliyetlerini de kapsayan arz şoklarının bir sonucu olarak, bankanın yüzde 2'lik uzun vadeli enflasyon hedefinin üzerinde seyretmeye devam ettiği kaydedildi.

İş gücü piyasasına dair güncel durumun da değerlendirildiği metinde, işsizlik oranlarında çok minimal değişimler yaşandığı ve bu oranın düşük seviyelerde tutunmasıyla istihdam piyasasının genel hatlarıyla istikrarını koruduğu belirtildi.

BÜYÜMEDE HANEHALKI TÜKETİMİ SINIRLI KALDI

Yayımlanan raporda, Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yılın ilk çeyreğinde ılımlı bir ivmeyle büyüme kaydettiğine dikkat çekilirken, hanehalkı tüketimindeki yükselişin ise oldukça kısıtlı bir düzeyde kaldığı vurgulandı.

Fed'in ekonomik faaliyete ilişkin genel değerlendirmesi raporda şu ifadelerle yer aldı: "Genel hatlarıyla, kısmen Ortadoğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyet sağlam bir hızda genişlemektedir."

Öte yandan, yılın geri kalan sürecinde bağımsız olarak faaliyet gösterecek 5 farklı çalışma grubunun, Fed'in para politikası operasyonlarında temel teşkil eden beş ayrı alanı incelemeye alacağı hatırlatıldı. Söz konusu çalışma gruplarının her birinin; halihazırda yürütülen uygulamaları analiz edeceği, alternatif yöntemleri masaya yatıracağı ve nihai karar yetkisi Merkez Bankası'nda kalmak koşuluyla çeşitli politika önerilerinde bulunacağı aktarıldı.

FİYAT ARTIŞLARININ ARKASINDAKİ ÜÇ TEMEL NEDEN

Tüketici fiyatlarındaki tırmanışa katkı sağlayan unsurların detaylandırıldığı raporda, üç ana faktör ön plana çıkarıldı. Bunlar; ithal ürünlerin maliyet yükünü ağırlaştıran geçmiş dönemli gümrük vergisi artışları, Ortadoğu bölgesindeki çatışmaların petrol arzını sekteye uğratması neticesinde fırlayan enerji fiyatları ve son olarak yapay zeka odaklı yüksek teknoloji ürünlerine yönelen devasa talep olarak sıralandı.

Yılın ilk aylarında enerji fiyatlarında yaşanan ani sıçramaların etkisiyle kısa vadeli enflasyon beklentilerini ölçen bazı göstergelerin yukarı yönlü bir seyir izlediğine işaret edilen raporda, uzun vadeli enflasyon beklentilerine yönelik göstergelerin büyük bir kısmının ise Fed'in yüzde 2'lik hedefiyle genel anlamda uyumlu bir grafik çizdiği ifade edildi.

İSTİHDAM DENGEDE, KONUT PİYASASI DURGUN

İstihdam piyasasının belirli bir soğuma evresinden geçtikten sonra yeniden istikrarlı bir yapıya kavuştuğu ve piyasadaki arz-talep dengesinin kabaca sağlandığı kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğinde elde edilen reel GSYH artışının temel taşıyıcıları olarak; yüksek teknoloji alanına yapılan güçlü yatırım harcamaları ile geçen yılın son çeyreğinde yaşanan hükümet kapanmasının ardından federal alımlarda görülen toparlanma gösterildi. Bununla birlikte, ekonominin önemli itici güçlerinden olan konut piyasasının ise durağan yapısını koruduğu bildirildi.

İmalat sektörüne dair verilerin de paylaşıldığı raporda, sektördeki üretim hacminin veri merkezlerinin inşasında kullanılan teknolojik ekipman ve mallara yönelik artan talebi yansıtacak biçimde yükseldiği; dolayısıyla ekonominin genel üretim kapasitesinin sağlam bir ivmeyle artış gösterdiği belirtildi.

FİNANSAL SİSTEMDE TEMERRÜT VE ÇIKIŞ TALEBİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni yılın başlangıcından bu yana Hazine tahvili getirilerinde yaşanan artışlara vurgu yapılan raporda, piyasadaki faiz oranı beklentilerinin de yukarı yönlü bir rota izlediğinin altı çizildi. ABD finansal sisteminin bütünüyle sağlam ve dirençli kalmayı sürdürdüğü, yapısal kırılganlıkların yıl başından bu yana neredeyse hiç farklılık göstermediği ifade edildi.

Varlık değerlemelerinin; hisse senedi, şirket borçlanmaları ve konut amaçlı gayrimenkul piyasalarında tarihsel normların çok üzerinde seyretmeye devam ettiği gerçeğine değinilen metinde, bazı özel kredi araçlarının (fonların) ilk çeyrekte temerrüt riskleri ve dayanak varlıkların kalitesine dair piyasada oluşan endişeler sebebiyle kayda değer düzeyde anapara çıkış talepleriyle yüzleştiği hatırlatıldı.

Söz konusu özel kredi fonlarının bir kısmından yapılacak nakit çıkışlarına kısıtlamalar getirildiğine işaret edilerek, alınan bu önlemlerle özel kredi piyasalarının normal işleyişini sürdürdüğü aktarıldı.

Son olarak dış ekonomik aktivitedeki küresel büyümenin; kısmen Orta Doğu'daki askeri çatışmaların ve ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin yarattığı ters rüzgarların etkisiyle 2026'nın ilk altı aylık döneminde genel hatlarıyla durgun bir seyir izlediği, fakat bu olumsuzlukların yapay zeka yatırımlarındaki ani patlamayla kısmen de olsa dengelendiği kaydedildi.