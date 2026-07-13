Son Dakika | ABD ordusu İran'a saldırı başlattı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), üst üste ikinci gece İran'daki hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Saldırıların, Hürmüz Boğazı'nda "seyrüsefer özgürlüğünü kısıtlayan İran uygulamalarına karşı" gerçekleştirildiği belirtildi.

BENDER ABBAS'TA PATLAMA SESLERİ

İran'ın yarı resmi haber ajansları, saldırıların ardından başta Hürmüz Boğazı yakınlarındaki liman kenti Bender Abbas olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Patlamaların nerede meydana geldiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP'IN TALİMATI

CENTCOM açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları "İran güçlerini cezalandırmak" amacıyla emrettiği belirtildi. Açıklamada, saldırıların kapsamı ve hedef alınan noktalara ilişkin ayrıntı verilmedi. İran'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmış, İran da İsrail ile Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üslerine misillemelerde bulunmuştu. Çatışmaların başlamasıyla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmiş, İran boğazı ABD ve İsrail bağlantılı gemilere kapatmıştı. İki tarafın müzakereler sonucu anlaşmaya varmasından sonra kısa bir ateşkes süreci yaşanmış, ABD, geçtiğimiz günlerde İran'ın boğazdaki tüm deniz geçiş hatlarını ticari gemilere açık olduğunu kamuoyuna açıklamasını talep etmişti. Bu kapsamda tarafların detaylar hakkında anlaşamaması üzerine ABD tarafından başlatılan karşılıklı saldırılar süreci devam ediyor.