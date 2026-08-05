Oyun devini satın aldılar, borsadan da çektiler! En büyük borçlanmalı işlemi

EA FC, The Sims ve Mass Effect gibi dünya genelinde milyonlarca kopyası satılan oyunların üreticisi ve yayıncısı olan Amerikan oyun devi Electronic Arts (EA), Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) liderliğindeki yatırım grubuna 55 milyar dolara satıldı.

Gerçekleşen anlaşma neticesinde EA’in borsadan tamamen çekileceği duyuruldu.

Yatırımcı grubu içerisinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın yönetiminde olan Affinity Partners şirketinin de bulunduğu bu devasa el değiştirme işlemi, küresel oyun tarihinin en büyük borçlanmalı satın alması (LBO) olarak kayıtlara geçti.

JP MORGAN'DAN 20 MİLYAR DOLAR BORÇ

Satın almanın detaylara göre bu finansman modeli doğrultusunda, satın alma bedelinin çok ciddi bir kısmı dış borçlanma yoluyla tedarik edildi ve alınan bu borç yükümlülüğü doğrudan EA şirketinin bilançosuna devredildi. Anlaşma çerçevesinde PIF, özkaynaklarından 36 milyar dolar sağlarken, geri kalan bölüm için yatırım bankası JPMorgan’dan 20 milyar dolar tutarında borç alındı. Bu finansal strateji, piyasalarda devasa tartışmaları da beraberinde getirdi.

OYUNCULAR İÇİN İŞTEN ÇIKARMA VE AĞIR MALİYET RİSKİ

EA'in sırtına yüklenen 20 milyar dolarlık devasa dış borcun şirketin finansal yapısı ve geleceği üzerindeki olası etkileri, sektör analistleri ve gazeteciler tarafından mercek altına alındı.

Bloomberg yayınında görev yapan deneyimli oyun yazarı Jason Schreier, yüklenilen bu ağır borç faturasının, sektörün en büyük şirketlerinden biri konumundaki EA bünyesinde "toplu işten çıkarmalara, daha agresif oyun içi para kazanma yöntemlerine ve sert kesintilere" yol açabileceğini ifade etti.

Öte yandan Game Business yayın ortağı ve yayın yönetmeni Christopher Dring, özel sermaye şirketlerinin yönetim süreçlerinde son derece sert hamleler yapabildiğine dikkat çekerek, "Yatırım grubunun şirket yönetimine doğrudan ve çok daha müdahaleci bir yaklaşım sergilemesini bekliyoruz" şeklinde görüş bildirdi.

SANSÜR KORKUSU OYUNCULARI AYAĞA KALDIRDI

EA'in Suudi Arabistan öncülüğündeki bir fona satılması, bilhassa The Sims gibi kapsayıcılığı öne çıkaran ve LGBT+ ilişkilerini destekleyen oyunların topluluklarında derin bir kaygıya neden oldu. Şeriat hukukunun geçerli olduğu Suudi Arabistan'da eşcinsel ilişkilerin sert yaptırımlarla karşılanması, dünya çapındaki oyuncuları harekete geçmeye itti.

Satış anlaşmasına sert tepki gösteren Players Alliance HQ isimli hak savunucusu sivil örgüt, oyuncuları kendi yerel siyasetçilerine mektup yazmaya ve bu şirket devrine karşı organize bir biçimde ses çıkarmaya davet etti. İlgili kampanya sitesinde yayımlanan bildiride şu sözlere yer verildi:

"Oyunlar hikayeleri, karakterleri ve temsil biçimleriyle kültürün bir yansımasıdır. PIF’in ana hissedar olmasıyla birlikte; ifade özgürlüğü, toplumsal cinsiyet ve LGBTQI+ gibi Batı politikasının temel temalarının kreatif süreçlerde dış faktörlerle kısıtlanması veya tamamen sansürlenmesi riski çok büyüktür."

HEDEF SADECE PARA DEĞİL, 'YUMUŞAK GÜÇ' İNŞASI

İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Newcastle United’ın da mülkiyetini elinde bulunduran 514 milyar sterlin değerindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) için yapılan bu satın alma, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara bünyesine katmasının ardından oyun sektöründe tanık olunan en büyük ikinci devir işlemi oldu.

EA'in mevcut Üst Yöneticisi (CEO) Andrew Wilson, yeni dönemde de görevinde kalmaya devam edeceğini açıklayarak, "Gelecek nesillere ilham verecek dönüştürücü deneyimler yaratmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Sektör analistleri ise Suudi Arabistan'ın bu dev yatırımındaki asıl hedeflerinin sadece finansal karlılıkla sınırlı kalmadığına vurgu yapıyor. Power Play kitabının yazarı George Osborn, piyasaya sürülen son Battlefield 6 oyununun ilk üç günde 7 milyon adet satarak rekor bir seviyeye ulaştığına ve EA’in geçtiğimiz yıl 7,5 milyar dolar gelir elde ettiğine dikkat çekerek şu analizi paylaştı:

"PIF için EA’e sahip olmak sadece ekonomik bir hamle değil; doğrudan spor ve gençlik kültürüne kök salmış devasa bir 'yumuşak güç' varlığına sahip olmak. Futbol yatırımlarını Newcastle United ve Suudi Ligi ile sınırlayan Riyad, EA’i alarak dünya genelindeki 20 bin profesyonel oyuncu, 750 kulüp ve 35 ligle doğrudan temas kurma gücünü elde etti. Küresel algıyı şekillendirmek isteyen bir devlet, milyarlarca insana ulaşan bir varlığın sahibi oldu."