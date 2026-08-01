Her evde her masada ürünleri vardı: Dev şirket Malezyalılara satıldı

Eczacıbaşı Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'deki tüketicilerin yakından tanıdığı Selpak ile Solo markalarını barındıran Sanipak'ın Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine satışı sonuçlandı.

SONUCU KAP'A BİLDİRDİ

Geçtiğimiz mart ayında taraflar arasında sağlanan devir anlaşmasının tamamlandığı, 31 Temmuz tarihinde KAP'a yapılan bildirimle kamuoyuna duyuruldu.

Taraflar arasında 20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, söz konusu devir işleminin 600 milyon dolar karşılığında gerçekleştirildiği belirtildi. Satışın sonlanmasına ilişkin KAP'a iletilen resmi açıklamada, "Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir." ifadeleri kullanıldı.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Şirket cephesinden yapılan resmi duyuruya göre, devir sürecinin nihayete ermesiyle birlikte Sanipak; artık dünya çapında önde gelen entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin parçası haline gelerek faaliyetlerinde yeni bir sürece adım atıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmeleri paylaşılan Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover şu ifadeleri kullandı:

"Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."