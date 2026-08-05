Türkiye'nin 50 yıllık devi Dubaili şirkete satılıyor: Devasa kazanç sağlamıştı

Bir köklü şirket daha yabancılara satılıyor. 1976 senesinde kurulan ve Borsa İstanbul bünyesinde uzun yıllardır işlem gören Kervansaray Yatırım Holding'de mülkiyet yapısını kökten değiştirecek bir devir süreci başladı.

Şirketin ana hissedarı konumundaki Zeynep Tümer, elinde bulundurduğu %62,06'lık hisse payının tamamını Dubai merkezli Oasis Prime - FZCO firmasına devretmek üzere resmi görüşmeleri başlattı. İşlemlerin onaylanıp tamamlanması durumunda holdingin yönetim yetkisi tamamen yabancı yatırımcı gruba geçecek.

Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilen resmi bildirimde, toplam şirket sermayesinin %62,06'sına tekabül eden 365 milyon 207 bin 860 adet hissenin sahibi olan Zeynep Tümer'in, söz konusu payların devri amacıyla Dubai menşeli OASIS PRIME-FZCO ile masaya oturduğu ifade edildi.

BORSADA 6 AYDA %375'LİK DİKKAT ÇEKEN TIRMANIŞ

NTV'de yer alan satış haberine göre Borsa İstanbul'da işlem gören Kervansaray Yatırım Holding payları, geride kalan altı aylık periyotta dikkat çekici bir grafik çizdi.

2026 yılının Şubat döneminde yaklaşık 2 TL seviyelerinde el değiştiren şirket hisseleri, son işlem gününü %9,29 oranında prim yaparak 9,50 TL fiyattan kapattı. Yapılan bu fiyatlamayla birlikte holding hisseleri, son altı aylık zaman diliminde yatırımcısına %375 oranında getiri sağladı.

DUBAİ MERKEZLİ OASIS PRIME HANGİ ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli faaliyet gösteren OASIS PRIME-FZCO, kendisini tarım ve enerji iş kollarında odaklanan, sürdürülebilir ve inovatif çözümler üreten küresel bir aktör olarak tanımlıyor. Şirket, çevreye duyarlı yaklaşımlarla dünya pazarlarında payını artırma hedefini taşıdığını beyan ediyor.

DEVİR İŞLEMİNİN TOPLAM HACMİ 3,5 MİLYAR LİRAYI BULABİLİR

Kervansaray Yatırım Holding hisse senetleri son seansı 9,50 TL seviyesinden tamamladı. Satış görüşmelerine konu edilen payların, son kapanış fiyatı üzerinden herhangi bir iskonto oranı dâhil edilmeden devredilmesi durumunda, gerçekleşecek ticari işlemin toplam finansal büyüklüğünün yaklaşık 3,5 milyar Türk Lirası seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

ŞİRKET DAHA ÖNCE PROTESTO EDİLMİŞTİ

2018 yılında bir grup yatırımcı şirketi "usulsüz işlemlerle" suçlayarak hem dava açtı hem da protesto etmişti.

Eylül 2018’de mahkemeye giden 151 yatırımcı bir olup şirket aleyhine fesih davası açmıştı.

Şirket aynı zamanda iki kardeşin kavgasıyla da gündemdeydi. Türkiye’nin en büyük tekstilcilerinden merhum Ertan Sayılgan’ın kurduğu Kervansaray Yatırım Holding, son yıllarda Sayılgan’ın çocukları Zeynep Tümer ve Selim Sayılgan’ın birbirlerine yönelik suçlamaları ve açılan davalarla gündeme gelmişti.