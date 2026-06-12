Nihat Özdemir en büyük oldu! Peşin parayı Çanakkale Köprüsü'ne yatırdı

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen ve kamuoyunda geçiş garantileriyle sıkça tartışılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Nihat Özdemir'in de ortağı bulunduğu işletmeci şirketi Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş.'de (ÇOK A.Ş.) ortaklık payları değişti.

Ticaret Sicil Gazetesi'nin 3 Haziran tarihli nüshasında yayımlanan karara göre, şirketin gerçekleştirdiği son sermaye artırımı neticesinde dört kurucu ortak arasında Nihat Özdemir'in Limak'ı en büyük hissedar oldu.

PEŞİN PARAYI ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE YATIRDI

Yapılan son sermaye artırımıyla şirketin toplam sermayesi 11 milyar 750 milyon TL'ye yükseldi. Sermaye artırımı için belirlenen 2,1 milyar TL'lik tutarın 777,5 milyon TL'sini nakit olarak karşılayan Limak İnşaat, ortaklıkta öne çıkan firma oldu.

Bu hamleyle birlikte Limak’ın şirketteki payı yüzde 25'ten yüzde 38,40’a yükseldi.

Limak'ın hisse oranını yüzde 38'in üzerine çıkarmasıyla; başta blokaj hakları olmak üzere yasal haklar açısından konumunu güçlendirdiği belirtiliyor. Bu değişim; Uygulama Sözleşmesi'nin yeniden müzakere edilmesi, ek maddelerin eklenmesi, uyuşmazlık çözümleri ve hisse devri gibi projenin geleceğini doğrudan ilgilendiren kritik süreçlerde şirkete stratejik bir avantaj sağlıyor.

NİHAT ÖZDEMİR EN BÜYÜK OLDU!

Sermaye artırımının ardından, projenin diğer üç kurucu ortağının hisselerinde 5 puanın üzerinde düşüş meydana geldi.

Gerçekleşen sermaye artışı sonrasında şirketteki yeni hisse dağılımıyla Nihat Özdemir en büyük hissedar oldu.

Hisse dağılımı şu şekilde netleşti:

Limak İnşaat: Yüzde 25 olan payı yüzde 38,40’a çıktı.

DL İnşaat ve Geliştirme A.Ş.: Yüzde 25 olan payı yüzde 20,53’e düştü.

SK Ecoplant Co Ltd.: Yüzde 25 olan payı yüzde 20,53’e düştü.

Yapı Merkezi İnşaat: Yüzde 25 olan payı yüzde 20,53’e düştü.

HAZİNE TUTMAYAN GEÇİŞLERİ EN ÇOK LİMAK'A ÖDEYECEK

Dört ortaklı şirket tarafından işletilen 1915 Çanakkale Köprüsü için sözleşme gereği günlük 45 bin, yıllık ise 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi bulunuyor.

Açıklanan resmi verilere göre, 2024 yılı boyunca köprüden toplam 2 milyon 684 bin 738 araç geçiş yaptı. Devlet tarafından yüklenici firmaya verilen garanti sayısı ile gerçekleşen fiili geçişler arasında yüzde 80'in üzerinde bir sapma meydana geldi.

Oluşan bu fark nedeniyle, garanti sözleşmesi kapsamında şirkete 2024 yılı için devlet kasasından 281 milyon Euro ödeme gerçekleştirildi.