Emekliye zammı Erdoğan'ın ödüllü ekonomisti açıkladı

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz'da artış yapılacak emekli maaşı açıklamasına çevrildi. Yılda iki kez enflasyon farkına göre zam alan hak sahipleri için kritik süreç devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son olarak açıkladığı mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte yeni tablolar netleşmeye başladı.

Mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,71 gerçekleşmesiyle, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçti. Maaşların netleşmesi için yalnızca haziran ayı verisi beklenirken, ekonomist Muhammet Bayram canlı yayında güncel veriler üzerinden maaş hesaplaması yaptı.

EMEKLİYE ZAMMI ERDOĞAN'IN ÖDÜLLÜ EKONOMİSTİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Yılın Ekonomi Yorumcusu" ödülü verilen Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı CNN Türk canlı yayınında enflasyon verilerini değerlendirdi. 5 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 16,61'e ulaştığına dikkat çeken Bayram, geçen sene başında bu seneyi ilgilendiren zam farklarının yüzde 16,67 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Mevcut verilerle birlikte alarm zillerinin çaldığını vurgulayan Bayram, haziran ayında da yıllık enflasyondaki artış serisinin sürmesini beklediğini dile getirdi.

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini aktaran Muhammet Bayram, bu tahminin karşılık bulması durumunda ilk 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18 civarına yükseleceğini öngördü.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu oran doğrultusunda yüzde 18'lik bir zam artışını garantileyeceğini belirten Bayram, toplu sözleşme şartları nedeniyle memur ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkının yüzde 12,41 seviyesinde kaldığını, bu durumun memur emeklilerinin daha düşük bir oran alacağına işaret ettiğini söyledi.

Hane halkının en fazla harcama yaptığı kalemlerin konut, ulaşım ve gıda olduğunu hatırlatan Bayram, şu an 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının, yüzde 18'lik olası zam yansımasıyla Temmuz ayında 23 bin 600 TL ila 24 bin TL civarına yükseleceğini ifade etti.