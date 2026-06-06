Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 ekonomik dönüşüm planı kapsamında yürütülen 500 milyar dolarlık NEOM mega projesinin bir parçası olan Trojena, çöl ikliminin ortasında 3 devasa baraj birleştirilerek bir vaha oluşturacak. Akabe Körfezi'ne 50 kilometre mesafede, deniz seviyesinden 2.600 metre yükseklikte yer alan Cebel el-Lavz dağlarında inşa edilen bu lüks dağ turizmi projesinin yapım çalışmalarında, Türkiye'den Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak firması da yer alıyor.

DAMLA SUYU OLMAYAN TEPESİNE GÖL YAPACAK

Limak'ın tünel ve kazı çalışmalarını yürüttüğü bu çorak dağların zirvesine 2.8 kilometre uzunluğunda fütüristik bir yapay göl kuruluyor. Doğal bir su havzası bulunmayan bu zirvelerde, 1,55 kilometrekarelik yapay gölü bir arada tutmak için 3 dev baraj inşa ediliyor:

Ana Beton Baraj: 145 metre yüksekliğinde ve 475 metre uzunluğunda dev bir yapı olarak yükseliyor.

145 metre yüksekliğinde ve 475 metre uzunluğunda dev bir yapı olarak yükseliyor. Kaya Dolgu Barajı: 84 metre yüksekliğe sahip bu barajın gövdesinde 4 milyon metreküp kaya dolgu malzemesi kullanılıyor.

84 metre yüksekliğe sahip bu barajın gövdesinde 4 milyon metreküp kaya dolgu malzemesi kullanılıyor. Büyülü Orman Barajı: Projenin alt kısmında yer alan 38 metre yüksekliğinde ve 700 metre uzunluğunda üçüncü bir set olarak öne çıkıyor.

Mühendislik firması Webuild, Trojena dağlarındaki bu yapay gölü ve kayak merkezini inşa etmek için 4,7 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Şantiyede 10 binden fazla işçi ve mühendis aralıksız çalışıyor.

Göl yatağını oluşturmak için dağlardan kazılan kayalar şantiye dışına atılmıyor; doğrudan barajların gövde dolgusunda hammadde olarak geri dönüştürülüyor.

DÜNYA NİHAT ÖZDEMİR'İN GÖLÜNÜ GÖRMEYE SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

Göl sularını yönetmek için özel tünel ve sistemler kurulurken, gölün tam ortasında turistlerin yürüyüş yapabileceği yapay bir ada da yer alacak.

Projenin en dikkat çeken mimari unsurlarından biri, ana barajın ön yüzünde, vadi boşluğunun üzerinde asılı duracak olan "The Bow" (Yay) adlı yapı olacak. Bir geminin ön kısmı şeklinde tasarlanan bu yapıda lüks bir otel, yaşam alanları ve ağırlama tesisleri bulunacak.

Cebel el-Lavz bölgesi, 2.600 metrelik yüksekliği sayesinde kış aylarında sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü ve doğal kar yağışının görüldüğü bir iklime sahip. Bu sayede bölge, 30 kilometreden fazla piste sahip Körfez’in ilk açık hava kayak köyü olacak.

Su üzerinde kano ve su bisikleti yapılırken, hemen yanında kayak yapılmasına olanak tanıyacak proje, henüz inşaatı bitmeden 2029 Asya Kış Oyunları’na ev sahipliği yapacak resmi merkez olarak seçildi.

NİHAT ÖZDEMİR ARABİSTAN'DA DAĞLARI OYACAK...

Türkiye'deki projeleriyle tartışmalara neden olan Limak, bu dev projenin Trojena bölgesine giriş kapısı olarak bilinen "Vault" (Kasa) bölümünün yapımını üstlendi.

Yapay bir vadi oluşturulmasını içeren bu çalışma; yüzde 40'a varan eğimde açılacak 2 adet TBM (Tünel Açma Makinesi) tüneli ile çeşitli tünellerin inşasını kapsıyor.