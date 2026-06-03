Araçlar geçmedi, Hazine ödedi: Şirketlere 49,6 milyar liralık garanti faturası!

Kamu-Özel İşbirliği modeliyle hayata geçirilen köprü ve otoyollardaki araç geçiş garantileri, 2026 yılının ilk yarısında da bütçenin en büyük kara deliklerinden biri oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, tutmayan hedefler nedeniyle yılın ilk 5 ayında kasadan çıkan tutar 49,6 milyar lirayı aştı.

Kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerindeki "araç geçiş garantileri", ülke ekonomisine yük olmaya devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) 2026 yılına ait mali tabloları, taahhüt edilen geçiş sayılarına ulaşılamaması nedeniyle Hazine'den müteahhit firmalara milyarlarca liralık kaynak aktarıldığını ortaya koydu.

5 AYDA 49,6 MİLYAR LİRA

Resmi verileri inceleyerek durumu gündeme taşıyan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, 2026 yılının Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayda, merkezi bütçeden yüklenici şirketlere toplam "49 milyar 640 milyon 288 bin 997 TL" garanti ödemesi yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden verilere tepki gösteren Yavuzyılmaz, iktidarın bu harcamaları kamuoyunun gözünden uzak tutmaya çalıştığını ifade etti.

"BUNUN ADI MEGA SOYGUNDUR"

Projelerdeki bütçe yükünün halkın sırtına bindiğinin altını çizen Yavuzyılmaz, KGM’nin aylık mali tablolarını kaynak göstererek şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-52!

AKP tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen köprüler ve otoyollarda; 2026 yılında tutturulamayan araç geçiş garantileri nedeniyle, Hazinenin yandaş şirketlere devasa tutarlarda ödeme yaptığını tespit ettik.

2026 yılının ilk 5 ayında Hazinenin yandaş şirketlere yaptığı garanti ödemesi: 49.640.288.997 TL

49 milyar 640 milyon lira!

Bunun adı mega soygundur!"