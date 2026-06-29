Merkez Bankası emekli olan 40 şanslı kişiye 24 maaş hediye verecek: 20 milyonu buluyor

Merkez Bankası (TCMB), geçmiş yönetimler döneminde görevden alınarak "danışman" ve "başdanışman" kadrolarına çekilen eski genel müdür ve genel müdür yardımcılarının oluşturduğu personel yükünden kurtulmak için devasa bir emeklilik teşvik planını devreye soktu.

Sürekli değişen başkanlar nedeniyle kızak kadrolarda biriken ve yaklaşık 40 kişiden oluşan bu danışman grubuna, 30 Haziran'a kadar emeklilik başvurusu yapmaları halinde 24 brüt maaş tutarında nakit prim ödeneceği iddia edildi. Banka içinde büyük bir infiale ve tepkiye yol açan bu süper teşvik planı kapsamında, brüt üzerinden hesaplanıp net olarak ödenecek kişi başı tutarın maaş durumuna göre 15 ila 20 milyon TL gibi astronomik rakamları bulduğu belirtiliyor.

MERKEZ BANKASI EMEKLİ OLAN 40 ŞANSLI KİŞİYE 24 MAAŞ HEDİYE VERECEK

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in TCMB kulislerinden aktardığı bilgilere göre, banka yönetimi sürekli değişen başkanlar döneminde üst düzey görevlerden alınıp kızak kadroya çekilen personeli sistemden tasfiye etmek amacıyla özel bir formül geliştirdi.

Danışman kadrosunda bulunan yaklaşık 40 personele gönderilen elektronik posta ile 30 Haziran tarihine kadar emeklilik dilekçesi vermeleri halinde, kendilerine tam 24 brüt maaş tutarında teşvik primi hediye edileceği bildirildi.

Uygulamanın en dikkat çekici yönü ise teşvikin brüt maaş üzerinden hesaplanmasına rağmen hak sahiplerine tamamen net olarak ödenecek olması. Öte yandan temmuz ayındaki maaş zammını da ceplerine koyarak emekli olmak isteyen bazı danışmanların talebi doğrultusunda, normalde 30 Haziran olarak belirlenen son başvuru tarihinin ileri bir tarihe uzatılabileceği de banka koridorlarında yüksek sesle konuşuluyor.

ÖDENECEK TUTAR KİŞİYE GÖRE 20 MİLYONU BULUYOR

Banka çalışanları arasında çok büyük bir adaletsizlik tepkisine yol açan bu süper teşvikin mali boyutu, dudak uçuklatan cinsten nakit transferlerini gözler önüne seriyor. Hesaplamalara göre bu kapsama giren her bir şanslı danışmanın eline geçecek net tutar 15 milyon TL ile 20 milyon TL arasında değişiyor.

Mevcut Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bile bugün görevden ayrılıp emekli olması durumunda alabileceği toplam emekli ikramiyesinin ancak 2.5-3 milyon TL seviyesinde kalacağını belirten banka personeli, bu duruma sert eleştiriler yöneltiyor.

Çalışanlar, yerin metrelerce altında canını dişine takarak çalışan kömür işçilerinin hak ettikleri 200-300 bin liralık alacakları için günlerce açlık grevi yapmak zorunda kaldığı bir ekonomik konjonktürde, kızaktaki danışmanlara havadan 15-20 milyon TL dağıtılmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini savunuyor.

"Yerin metrelerce altında çalışan kömür işçilerinin 200-300 bin liralık alacağı için günlerce açlık grevi yaptığı bir dönemde danışmanlara 15-20 milyon TL havadan para dağıtılması kabul edilebilir bir şey değil."

Ayrıca iddialara göre Merkez Bankası yönetimi, sadece bu ayrıcalıklı danışman grubu için değil, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emeklilik hakkı kazanan diğer banka personeli için de ayrı bir paket üzerinde çalışıyor. Bu kapsamdaki diğer çalışanlara ise kalan çalışma süreleri baz alınarak yaklaşık 12 maaş tutarında daha düşük bir teşvik primi verilmesi seçeneği değerlendiriliyor.