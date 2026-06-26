Emekli promosyonunda yeni liste açıklandı!

Emekli ve vatandaşın cebindeki para hayat pahalılığı karşısında deyim yerindeyse eriyor. Bu nedenle milyonlarca emekli için bankaların sunduğu promosyon teklifleri önem taşıyor.

Promosyon tutarları ve şartları kapsamında bankasını değiştirmek isteyen emekliler için hangi bankanın ne kadar komisyon verdiği merak konusu oluyor.



Temmuz 2026’da verilecek promosyon tutarları için rakamlar netlik kazanmaya başladı. İşte banka banka promosyon tutarları…

İş Bankası, promosyon kampanyasını "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" başlıklı açıklmasıyla paylaştı.



Bankadan yapılan açıklamada ""Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!" ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte, “10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap gibi ayrıcalıklarında kampanya dahilinde olduğu belirtildi.

DENİZBANK

Denizbank ise promosyon tutarını 30.000 TL olarak güncellendi. Bankadan yapılan açıklamada promosyon tutarı haricinde ek avantajlar hakkında; "12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadı" denildi.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi Bankası da promosyon tutarını 30.000 TL'ye çıkardı.Bankadan yapılan açıklama Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan ödeme yapılacağı ifade edildi.

Bankanınn promosyon ödemeleri bir aylık net gelir üzerinden değişiklik gösteriyor. Bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasında ise 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasında ise 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerinde ise 15.000 TL promosyon ödenecek. Fatura ödeme talimatlarıyla birlikte tutarlarda değişebiliyor. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadar ise 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasında ise 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasında ise 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerinde ise 5.000 TL ek nakit ödül ödemesi yapılıyor. Bankanın açıklamasında yer verildiğine göre; Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasında ise 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasında ise 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerinde ise 5.000 TL ek ödül ödeniyor.



GARANTİ

Garanti Bankası ise emekli maaşını taşıyana 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül verileceğini duyurdu Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"

HALKBANK



Halkbank da emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunacağını açıkladı.

Maaş tutarlarına göre ödemeler şöyle;



10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası da promosyon tutarlarını 12.000 TL'ye yükseltti. Ödemeler maaşlara göre değişiklik gösterecek.

İşte maaş tutarına göre ödenecek promosyonlar:

0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL