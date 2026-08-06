Mehmet Şimşek'in enflasyon sözünü tutacağı zaman ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıkı ekonomi politikaları ile enflasyona karşı başlattığı savaşta geride kalan 3 yılda verdiği sözü tutamadı. Enflasyonun düşüşünden çok enflasyonun düşme eğilimini öne çıkaran açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi olan Şimşek, göreve geldiğinde yüzde 5'lik oranı hedef koymuştu.

Enflasyonu orta vadede tek haneli rakamlara, uzun vadede ise yüzde 5 seviyesine düşürecek o sözü ne zaman tutturacağına dair sorunun yanıtı belli oldu.

MEHMET ŞİMŞEK'İN ENFLASYON SÖZÜNÜ TUTACAĞI ZAMAN ORTAYA ÇIKTI

Nefes yazarı Murat Muraroğlu, Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin üç yılı aşkın süredeki performansını enflasyon, şirketler ve vatandaşların geçim koşulları üzerinden değerlendirdi. Muraroğlu, Şimşek'in göreve geldiğinde verdiği fiyat istikrarı, mali disiplin ve yapısal reform sözlerini hatırlattı.

Muraroğlu, Şimşek'in göreve geldiği Haziran 2023'te TÜİK'in açıkladığı enflasyonun yüzde 38,21 olduğunu, bugün ise yüzde 31,75 seviyesinde bulunduğunu hatırlattı.

Şimşek'in ekonominin dümeninde geçirdiği 3 yılda enflasyonun yaklaşık 6,5 puan gerilediğine dikkat çeken Muraroğlu, aylık ortalama 0,17 puanlık düşüş hızının devam etmesi halinde OVP'de yer alan yüzde 5'lik hedefe ancak 2039 yılında ulaşılabileceğini yazdı.

FABRİKALAR KAPANDI PARA MEVDUATA KAYDI

Türkiye'deki üretim ve şirketlerin durumunu da değerlendiren Muraroğlu, altı ayda 1.240 şirketin konkordato sürecine girdiğini, bir ayda 3.382 şirketin tasfiye edildiğini aktardı.

Tekstil sektöründe işletmelerin kepenk indirdiğini, inşaat şirketlerinin mühlet talep ettiğini ve sanayicilerin fabrikalarını kapatıp paralarını mevduata yatırdığını belirten Muraroğlu, ekonomi politikalarını eleştirdi.

ASGARİ ÜCRETLİ KARNINI DOYURMAYA 8 BİN 865 LİRALIK MESAFEDE

Muraroğlu, ekonomik tablonun vatandaşlara yansımasına da dikkat çekti. Asgari ücretin 28 bin 75 lira, açlık sınırının ise 36 bin 940 lira olduğunu belirten yazar, iki rakam arasındaki 8 bin 865 liralık farka işaret etti.

Yoksulluk sınırının ise 120 bin lirayı aştığını belirten Muraroğlu, bunun asgari ücretin yaklaşık 4,3 katına denk geldiğini kaydetti. İşçi ve emekliye "hedef enflasyon" kadar zam yapılmasını, devletin alacaklarına ise geçmiş enflasyon üzerinden faiz uygulanmasını eleştirdi.

Muraroğlu, kamu tarafındaki harcamalara da değinerek bütçe açığının 1,8 trilyon liraya ulaştığını belirtti ve uygulanan politikaların "mali disiplin" olarak nitelendirilmesini eleştirdi.

'YÜZDE 20 SEVİYESİNE DÖNERSE BAŞARI'

Muraroğlu, Bakan Şimşek'in farklı ülkelerde enflasyonun şok öncesi seviyesine dönmesinin ortalama 3,4 yıl sürdüğüne ilişkin açıklamasını da yazısına taşıdı.

Şimşek'in sözünü ettiği çalışmanın IMF'ye ait olduğunu belirten Muraroğlu, burada "başarı" ölçütünün enflasyonun şok öncesi seviyesine dönmesi olduğunu ifade etti.

Türkiye açısından şok öncesi seviyenin Ekim 2021'deki yüzde 19,9'luk enflasyon olduğunu belirten Muraroğlu, söz konusu yaklaşımın Türkiye için tek haneli enflasyondan ziyade yüzde 20 seviyesine dönüşü "başarı" olarak değerlendirebileceğini savundu.

Muraroğlu ayrıca çalışmada incelenen ülkelerin önemli bölümünün 1973-1979 dönemindeki petrol krizinden etkilenen ülkeler olduğunu belirterek, ekonomi programına yönelik eleştirilerini sürdürdü.