Mehmet Şimşek'in hazırlandığı seçim tarihini Şamil Tayyar açıkladı: Görüşmenin detaylarını anlattı

AKP'li Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 31 Temmuz'da yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. İktidarın seçim hazırlıklarını Mehmet Şimşek'in çalışmaları üzerinden duyuran Tayyar, emekli ve asgari ücretliye de kara haberi verdi.

MEHMET ŞİMŞEK'İN HAZIRLANDIĞI SEÇİM TARİHİNİ ŞAMİL TAYYAR AÇIKLADI

Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek ile 31 Temmuz'da yaptığı görüşmenin ardından iktidarın seçim planına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tayyar, sosyal medya paylaşımında Mehmet Şimşek'le yaptığı uzun görüşmeden edindiği izlenimleri aktararak, yakın zamanda erken seçime işaret eden bir hazırlık görmediğini ifade etti. Görüşmeden edindiği izlenime göre 2026 ve 2027'de seçim beklenmediğini, politikaların seçimlerin normal tarihi olan Nisan 2028 dikkate alınarak sürdürüldüğünü söyledi.

"Uzun sohbetten anladığım, bırakın 2026’yı, 2027’de bile seçim yok. Seçim vaktinde, Nisan 2028’de yapılacakmış gibi politikalar sürdürülüyor."

Muhalefeti de eleştiren Tayyar, "Muhalefet kayıkçı kavgasını sürdürürken, iktidar sağlam bir hazırlık içinde. Tüm ezberler bozulacak gibi" dedi.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE KARA HABERİ VERDİ

Tayyar, maaşla çalışan, emekli ve asgari ücretli vatandaşların rahatlaması için ise ilk aşamada maaşlara seyyanen zam yapılması yerine alım gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda üç başlığın öne çıktığını belirten Tayyar, bunları kira, gıda ve ulaşım olarak sıraladı. Tayyar, hayat pahalılığının azaltılması için 750 bin sosyal konut projesinin önemli olduğunu söyledi. Gıda tedarik zincirine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Tayyar, ulaşımda ise maliyet enflasyonunun üzerinde zam yapılmasını önlemek amacıyla "değerleme oranı" belirlenmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

Tayyar'a göre bu oranın üzerinde zam yapılamayacak.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATTI

İstihdam ve finansmana erişimin kolaylaştırılması için desteklerin artırılarak sürdürüleceğini belirten Tayyar, yeni paketlerin de hazırlandığını söyledi.

Tayyar, Gelir Tamamlayıcı Destek Programı'nın (GETAD) son aşamada olduğunu belirterek, toplumun en dezavantajlı kesimlerine ilave aylık ödeme uygulamasının yeni yılda başlayabileceğini ifade etti.

Bu uygulamadaki ölçeğin bayram ikramiyesi gibi çeşitli uygulamalarda da kullanılarak yalnızca düşük gelir gruplarına imkan sağlanmasının önünün açılabileceğini kaydetti.

Tayyar, iktidarın yeni döneme ilişkin başka sürprizlerinin olup olmadığına ilişkin ise bunların Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde olduğunu belirtti. Tayyar, paylaşımını “Yeni dönem her türlü sürprize açık” ifadeleriyle tamamladı.