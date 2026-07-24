Enflasyon beklentisindeki sınırlı iyileşme Şimşek'i memnun etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerine dair değerlendirmelerini paylaştı. Enflasyon öngörülerindeki iyileşmenin sürdüğünü ifade eden Şimşek, enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen politikaların kalıcı kazanımlar hedeflenerek devam edeceğinin altını çizdi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KALICI KAZANIM VURGUSU

Dünya genelinde belirsizliklerin tırmandığı mevcut konjonktürde finansal istikrarı korumanın kritik önem taşıdığını dile getiren Bakan Şimşek, rekabet gücündeki kalıcı artışın ancak makroekonomik istikrar, verimlilik ve teknoloji odaklı üretim sayesinde başarılabileceğini aktardı.

Bakan Şimşek paylaşımında verileri detaylandırarak şu ifadeleri kullandı:

"Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi. Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir. Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır.

Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır."