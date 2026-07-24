Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.

Açıklanan güncel tabloya göre, önümüzdeki 12 aylık dönemi kapsayan yıllık enflasyon beklentilerinde farklı kesimler arasında zıt yönlü hareketler ölçüldü. Bir önceki aya kıyasla, piyasa katılımcılarının beklentisi 0,14 puanlık bir artışla yüzde 23,95 seviyesine tırmandı. Buna karşılık, reel sektörün enflasyon tahmini 0,60 puan azalışla yüzde 32,50'ye, hanehalkının tahmini ise 1,19 puanlık düşüşle yüzde 44,94'e geriledi.

HANEHALKI BEKLENTİSİ HAZİRAN 2021'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Kayıtlara geçen bu son rakamlarla birlikte, hanehalkının enflasyon beklentisi Haziran 2021 tarihinden bu yana görülen en düşük seviyeye inerken, reel sektörün beklentisi de son 5 ayın en düşük noktasına gerilemiş oldu.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNE İNANANLARIN ORANI ARTTI

Önümüzdeki 12 aylık zaman dilimi içerisinde enflasyonun düşüşe geçeceğini öngören hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 1,93 puanlık bir artış göstererek yüzde 17,63 seviyesinde gerçekleşti.

TAHMİNLER ARASINDA 21 PUANLIK FARK OLUŞTU

Açıklanan rakamlarda en çok dikkat çeken detay ise farklı kesimlerin enflasyon beklentileri arasındaki devasa makas oldu. Tabloda en düşük enflasyon tahminine sahip olan piyasa katılımcıları ile en yüksek enflasyon öngörüsünü barındıran hanehalkı arasında tam 21 puanlık bir fark ortaya çıktı.

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Sektörel Enflasyon Beklentileri verisi; Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliği çerçevesinde yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarından elde ediliyor. Bu anketler aracılığıyla finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi işletmelerinin ve hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık tüketici enflasyonu öngörüleri derleniyor.