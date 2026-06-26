Mehmet Şimşek erken seçim ihtimalini yabancı yatırımcıya açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere’de erken seçim ihtimalini yorumladı. Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında düzenlenen yatırımcı zirvesinde sunum yapan Şimşek, Türkiye'nin politik görünümü, dezenflasyon süreci, sıkı mali politikaları ve erken seçim beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

MEHMET ŞİMŞEK ERKEN SEÇİM İHTİMALİNİ YABANCI YATIRIMCIYA AÇIKLADI

İngiltere’nin başkenti Londra’da yatırımcılara sunum yapan ve Türkiye’nin yabancılara sağladığı vergi avantajlarını anlatan Mehmet Şimşek, erken seçim ihtimalini de değerlendirdiği sunumda, "Terörsüz Türkiye sürecinin yolunda ilerlemeye devam ettiğini" savunarak erken seçim olasılığının "oldukça düşük seviyede kaldığını" ifade etti.

Sunumunda ayrıca Türkiye’de AKP iktidarının yabancılara sunduğu vergi avantajlarını da anlatan Şimşek, programa yönelik siyasi sahiplenmenin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek enflasyonun daha yavaş bir hızda da olsa düşüşünü sürdürmesinin muhtemel olduğunu savundu.

POLİTİKALARINI DIŞARIDA DA İÇERİDE OLDUĞU GİBİ SAVUNDU

Şimşek, "süregelen dezenflasyon" olarak tanımladığı sürecin itici güçleri arasında; sıkı para politikası duruşu, destekleyici maliye ve gelir politikaları, arz yönlü tedbirler, genişleyen negatif çıktı açığı ve hizmet enflasyonunda kalıcı katılığa dair kanıt bulunmamasını gösterdi.

Cari açığın arttığını ancak yönetilebilir seviyede kalmaya devam ettiğini öne süren Bakan Şimşek, dış kırılganlıkların azaldığını kaydetti.

Büyümedeki yavaşlama ve eşel mobil sisteminin gelirler üzerindeki etkisine rağmen, bütçe açığı hedefinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranla yüzde 3,5 seviyesinde "hâlâ rahatlıkla ulaşılabilir durumda olduğunu" ifade eden Şimşek, iç borç yönetimine dair veriler paylaştı.

İç borç çevirme oranının Ocak-Haziran 2026 döneminde yüzde 86,4 seviyesinde olduğunu aktaran Şimşek, bu oranın yıl geneli için belirlenen yüzde 106 hedefinin altında bulunduğunu ve yılın yaklaşık yüzde 100 civarında tamamlanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi.