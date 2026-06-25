Akaryakıt zamlarını açıkladı: Bakan Bayraktar maliyetleri "Mehmet Şimşek'e sorun" dedi

Dünyada petrol fiyatları düşüş gösterirken Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının neden aynı kaldığı ya da zamlandığı tartışmaları TBMM gündemine taşındı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, uluslararası piyasalardaki düşüşün neden pompaya yansımadığına dair verdiği soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde vergi ve enflasyon etkisine dikkat çekti. Petrolün dışındaki o maliyetlerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sorulmasını istedi.

AKARYAKIT ZAMLARINI AÇIKLADI

Cumhuriyet'in aktardığı bilgilere göre; milletvekili Yasin Öztürk soru önergesinde, zamların sürekli "uluslararası gelişmeler" bahanesiyle açıklandığını ancak kur baskısı, yüksek vergi yükü ve fiyatlama politikalarının akaryakıtı daha da pahalı hale getirdiğini vurguladı.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları gerilerken yurt içinde fiyatların sabit kalması ya da artmasının gerekçelerini sıralayan Bayraktar; rafine ürünlerin küresel piyasa fiyatları, arz-talep dengeleri, navlun maliyetleri ve döviz kuru hareketlerinin fiyat oluşumuna eş zamanlı etki ettiğini belirtti. Tüm bu unsurların birlikte değerlendirilmesiyle nihai pompa fiyatlarının şekillendiğini ifade etti.

Bakan Alparslan Bayraktar ise akaryakıt fiyatlarının 1 Ocak 2005'ten bu yana serbest piyasa koşullarında belirlendiğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uluslararası ham petrol fiyatının yanı sıra navlun bedeli, döviz kuru, ülkelerin mevzuatlarına göre belirledikleri gümrük vergileri gibi diğer vergileme unsurları, tarafların özel hukuk hükümleri çerçevesinde aralarındaki anlaşmalar, benzin ve motorin gibi ürünlerin kendi arz-talepleri ile belirli bir zamandaki dönemsel gelişmeler de akaryakıt fiyatlarının oluşumuna etki edebilmektedir. Yurt içinde akaryakıt bayi satış fiyatının oluşumunda ise temel olarak üç ana bileşen bulunmakta olup, bunlar; ürün fiyatı (rafineri çıkış fiyatı veya ithalat fiyatı), dağıtıcı ve bayi marjı ile vergiler (ÖTV ve KDV) olarak sıralanmaktadır.”

MALİYETLERİ "MEHMET ŞİMŞEK'E SORUN" DEDİ

Bakan Bayraktar, akaryakıt üzerindeki yükü oluşturan en büyük etkenlerden biri olan vergisel düzenlemeler ve enflasyon etkileri konusunda ise adres olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı gösterdi.

Bu unsurların kendi bakanlığının görev alanına girmediğini vurgulayan Bayraktar, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan görüş alınmasını istedi.