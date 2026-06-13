Emekli aylıkları ne kadar olacak? SGK Uzmanı Mehmet Şimşek ve seçim dedi gerçeği açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca kişinin büyük bir merak ve umutla beklediği temmuz ayı maaş ayarlamaları ile siyasette son dönemde öne çıkan erken seçim iddialarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Erdursun, önümüzdeki temmuz döneminde yürürlüğe girecek olan maaş artışlarında, yasal olarak yansıtılması zorunlu olan enflasyon farkı haricinde herhangi bir ek refah payı ya da iyileştirme adımı atılmasını beklemediğini ilan etti.

Siyasi takvime ilişkin de öngörüsünü paylaşan uzman, 2027 yılında bir erken seçimin kapıda olduğunu iddia etti.

Temmuz ayında maaşlara enflasyon harici hiçbir ilave dokunuş yapılmamasının toplum genelinde çok daha derin bir hayal kırıklığı dalgası yaratabileceğine dikkat çeken Erdursun, kısa vadeli süreçte ekonomi yönetiminden ve hükümet kanadından bu yönde bir hamle gelmeyeceğinin altını çizdi.

Sadece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek resmi altı aylık enflasyon verisi oranında bir artışın masada olacağını öngören Erdursun, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da kulislerde dolaşan ek zam iddialarını kesin bir dille yalanlayan duruşuna dikkat çekti.

EN DÜŞÜK MAAŞ İÇİN 25 BİN TL SENARYOSU

Kamuoyunda en çok tartışılan başlıkların başında gelen en düşük emekli aylığına dair öngörülerini rakamlarla paylaşan Erdursun, "En düşük tamamlanan aylık yaklaşık 23 bin 600 TL civarında olacak. O rakam belki 24 bin ya da 25 bin liraya tamamlanabilir. Ancak bunun dışında, enflasyon farkı haricinde ekstra bir iyileştirme beklemiyorum" açıklamasında bulundu.

Değerlendirmelerinde mevcut ekonomi yönetimi ile olası sandık senaryoları arasında doğrudan bir bağ kuran Erdursun, siyasi iktidarın genel seçim yarışına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki bir ekonomi kadrosuyla girmeyeceğini iddia etti.

Bakan Şimşek’in enflasyon oranlarını aşağı çekme hedefine ve yürürlükteki katı ekonomik programa tavizsiz bir şekilde bağlı olduğunu belirten Erdursun, bu katı duruşun doğası gereği "seçim ekonomisi" mantığıyla asla örtüşmeyeceğini vurguladı.

MEHMET ŞİMŞEK VE ERKEN SEÇİM ÖNGÖRÜSÜ

Erdursun, gündem yaratan analizlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek için koydukları hedefler olduğunu ve seçim dönemlerinde uygulanacak olası politikaların bu programı zedeleyeceğini söylüyor. Peki, hükümet seçim döneminde bu beklentileri karşılamazsa ne olacak? Bu nedenle ben hükümetin Sayın Mehmet Şimşek’le seçime gitmeyeceğini ve 2027 yılında bir seçim olacağını düşünüyorum."