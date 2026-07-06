Devlet memurlarının yıllık izin uygulamasıyla ilgili merak edilen ayrıntılar yeniden gündemde. Kıdeme göre değişen izin sürelerinden kullanılmayan izinlerin akıbetine, saatlik izin uygulamasından izin sırasında alınan sağlık raporuna kadar birçok konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde farklı kurallar uygulanıyor.

MEMUR BU HAKKI NASIL KULLANABİLİYOR?

SGK uzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki haberine göre, devlet memurlarında yıllık izin süresi hizmet süresine göre belirleniyor. Buna göre, 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti bulunan memurlar 20 gün, 10 yılı aşanlar ise 30 gün yıllık izin kullanabiliyor. Zorunlu hallerde ayrıca gidiş ve dönüş için en fazla ikişer gün yol izni verilebiliyor.

Mevzuatta saatlik izin uygulaması yalnızca süt izni için açıkça düzenleniyor. Bunun dışında idarelerin verdiği saatlik izinlerin biriktirilerek yıllık izinden düşülmesi ise hukuken mümkün görülmüyor. Yargı kararları da izinlerin gün hesabıyla kullandırılması gerektiğine işaret ediyor.

HER YIL OLUYOR ÇALIŞMADAN GEÇİRİLİYOR...

Memurlar yıllık izinlerini parça parça ya da toplu olarak kullanabiliyor. Cari yıl ile bir önceki yılın izinleri birlikte kullanılabilirken, daha eski yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşüyor.

10 yıldan fazla hizmeti bulunan memurlarda kullanılmayan yıllık izinlerin en fazla 60 günü birikebiliyor. Bu sınırı aşan izinler ise yanıyor.

Öğretmenler, yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları için ayrıca yıllık izin kullanamıyor. Hastalık ve mazeret izinleri ise bu uygulamanın dışında tutuluyor.

Öte yandan radyoaktif ışınlarla çalışan personele yıllık izinlerine ek olarak her yıl bir ay sağlık izni (şua izni) veriliyor.

ASKERLİK VE KAMU HİZMETİ HESABA KATILIYOR

Yıllık izin süresinin belirlenmesinde memuriyetten önce kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri ile kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreler dikkate alınıyor. Memuriyetten önce yapılan askerlik hizmeti de izin hesabına dahil ediliyor.

İZİNDE HASTALANAN MEMURUN HAKKI KORUNUYOR

Yıllık izin sırasında sağlık raporu alınması halinde, rapor izin süresi dolmadan sona ererse memur kalan iznini kullanmaya devam ediyor.

Rapor süresi yıllık izni aşarsa, hastalık izni bittikten sonra göreve başlanması gerekiyor. Hastalık nedeniyle kullanılamayan yıllık izinler ise daha sonra idare tarafından kullandırılıyor.