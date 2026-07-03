TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaş katsayısına endeksli bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Temmuz-Aralık 2026 döneminde askere gidecek yükümlülerin cebinden çıkacak tutar netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği Haziran ayı enflasyon rakamları, milyonlarca memur ve emeklinin yanı sıra bedelli askerlik sırası bekleyen yüz binlerce vatandaşı da doğrudan etkiledi. Yılın ilk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti. Bu gelişme, memur maaş katsayısına endeksli olan bedelli askerlik ücretinde de kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.

Mevcut yasal düzenlemelere göre 300.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen bedelli askerlik bedeli, memur zammıyla birlikte rekor bir seviyeye ulaştı.

Yılın ilk yarısında 416.361,30 TL olarak uygulanan taban fiyat, yeni zam oranıyla birlikte 56.292,05 TL birden arttı.

2026'nın ikinci yarısında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti şöyle şekillendi:

Eski ücret (Ocak-Haziran 2026): 416.361,30 TL

Memur katsayısı artış oranı: Yüzde 13,52

Net artış miktarı: 56.292,05 TL

Yeni bedelli askerlik ücreti: 472.653,35 TL

GÖZLER BAKANLIKTA

Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki günlerde Temmuz 2026 dönemine ait "Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi"ni yayımlayarak kesin memur katsayısını tescil edecek. Bu ilanın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yeni tarifeyi resmi olarak duyuracak.